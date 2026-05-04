Assam Election Results 2026 Winners List: असम में बीजेपी की बंपर जीत, देखें 140 सीटों पर कौन कहां से जीता?

Assam Election Results 2026 Winners List: असम चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ गए हैं. भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिल गई है. वहीं 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस की बात करें तो वह 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. नतीजों के बाद गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया. ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका थे, खासकर जोरहाट सीट से गौरव गोगोई की हार. गौरव गोगोई को कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था और उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, गोगोई की हार का एक कारण असमिया भाषा पर उनकी पकड़ की कमी और असमिया पहचान से उनका जुड़ाव न होना था. इस बीच, हिमंत बिस्वा सरमा की लीडरशिप में BJP ने असम में लगातार दूसरी जीत दर्ज करके हैट्रिक पूरी की. लोगों ने सरमा के विकास कार्यों और युवाओं पर केंद्रित नीतियों की तारीफ की. तो चलिए जानते है किसे कहां से जीत मिली.
पार्टीवार नतीजे
|पार्टी
|जीती सीटें (Won)
|बढ़त (Leading)
|कुल सीटें
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|25
|57
|82
|कांग्रेस (INC)
|0
|20
|20
|बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BOPF)
|4
|6
|10
|असम गण परिषद (AGP)
|2
|7
|9
|ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF)
|1
|1
|2
|राइजर दल (RJRD)
|0
|2
|2
|ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC)
|0
|1
|1
|कुल
|32
|94
|126
बीजेपी को अब तक कहां-कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|गोलपाड़ा वेस्ट (13)
|पबित्रा राभा
|92,216
|39,917
|2
|न्यू गुवाहाटी (35)
|डिप्लू रंजन सरमाह
|89,636
|47,668
|3
|तांगला (48)
|बिकन चंद्र देका
|84,309
|54,601
|4
|जागीरोड (52)
|पियूष हजारिका
|1,55,129
|93,584
|5
|नगांव-बटद्रबा (60)
|रूपक सरमाह
|1,13,958
|61,984
|6
|बेहाली (71)
|मुनिंद्र दास (बापती)
|87,224
|60,703
|7
|धेमाजी (78)
|डॉ. रणोज पेगू
|83,649
|32,229
|8
|सिस्सीबर्गांव (79)
|जीवन गोगोई
|75,758
|40,593
|9
|जोनाई (80)
|भुवन पेगू
|1,28,940
|80,124
|10
|मरघेरिटा (83)
|भास्कर शर्मा
|86,349
|55,317
|11
|महमोरा (94)
|सुरुज देहिंगिया
|69,530
|16,021
|12
|माजुली (98)
|भुवन गाम
|78,324
|35,300
|13
|जोरहाट (100)
|हितेंद्र नाथ गोस्वामी
|69,439
|23,182
|14
|गोलाघाट (103)
|अंजना नियोग
|1,02,212
|43,759
|15
|डेरगांव (104)
|मृदुल कुमार दत्ता
|90,049
|36,953
|16
|खुमटाई (106)
|मृणाल सैकिया
|91,127
|58,412
|17
|सरुपथार (107)
|बिस्वजीत फुकन
|96,341
|56,080
|18
|उधारबंद (115)
|राजदीप गोआला
|1,03,331
|55,464
|19
|बोरखोला (117)
|किशोर नाथ
|1,02,775
|36,613
|20
|धोलाई (120)
|अमिया कांती दास
|1,00,634
|44,462
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) – बढ़त का विवरण
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|आगे चल रहे उम्मीदवार
|कुल वोट
|बढ़त का अंतर
|1
|परबतझोरा (5)
|एमडी अशरफुल इस्लाम शेख
|69,159
|7,651
|2
|गौरीपुर (7)
|अब्दुस सोबहान अली सरकार
|93,473
|60,896
|3
|धुबरी (8)
|बेबी बेगम
|91,879
|49,287
|4
|मनकाचर (11)
|मोहिबुर रहमान (बप्पी)
|1,32,747
|52,894
|5
|जलेश्वर (12)
|आफताब उद्दीन मोल्लाह
|1,46,252
|99,213
|6
|गोलपाड़ा ईस्ट (14)
|अबुल कलाम राशीद आलम
|58,926
|27,268
|7
|श्रीजंग्राम (17)
|एमडी. नुरुल इस्लाम
|1,00,446
|15,093
|8
|चेंगा (23)
|अब्दुर रहीम अहमद
|1,28,038
|79,654
|9
|पाकाबेटबारी (25)
|जाकिर हुसैन सिकदर
|1,56,318
|64,444
|10
|चमरिया (27)
|रेकिबुद्दीन अहमद
|1,11,617
|53,669
|11
|हाजो-सुअलकुची (30)
|नंदिता दास
|76,460
|6,078
|12
|लहरिघाट (53)
|डॉ. आसिफ मोहम्मद नजर
|1,26,216
|41,477
|13
|रूपाहीहाट (56)
|नुरुल हुदा
|1,01,668
|51,915
|14
|समागुरी (58)
|तंजिल हुसैन
|1,32,453
|98,496
|15
|नौबोइचा (75)
|डॉ. जॉय प्रकाश दास
|86,981
|23,751
|16
|सोनाई (119)
|अमीनुल हक लस्कर
|61,604
|19,454
|17
|अल्गापुर-कटलीछेरा (122)
|जुबैर अनाम मजूमदार
|1,24,417
|93,776
|18
|करीमगंज नॉर्थ (123)
|जकारिया अहमद
|78,284
|18,033
|19
|करीमगंज साउथ (124)
|अमीनुर राशिद चौधरी
|50,217
|36,314
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (असम) को कहां-कहां से मिली जीत?
|क्रम संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|अग्रणी उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|गोसाईगांव (1)
|सभाराम बसुमातारी
|43,914
|23,083
|2
|डोटमा (2)
|रबीराम नार्जरी
|48,251
|24,197
|3
|कोकराझार (3)
|सेवली मोहिलारी
|63,843
|32,223
|4
|बाओखुंगरी (4)
|रुपम चंद्र राय
|52,827
|21,348
|5
|सिडली चिरांग (19)
|पनिराम ब्रह्मा
|92,772
|34,883
|6
|मानस (41)
|थानेश्वर बसुमातारी
|90,060
|47,410
|7
|बक्सा (42)
|मानेश्वर ब्रह्मा
|88,124
|48,640
|8
|भेरगांव (45)
|महेश्वर बारो
|67,105
|37,797
|9
|उदलगुरी (46)
|रिहोन दैमरी
|76,800
|27,554
असम गण परिषद को कहां-कहां से मिली जीत?
|क्रम संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|अग्रणी उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|बिलासिपारा (10)
|जीबेश रॉय
|69,122
|762
|2
|बोंगाईगांव (18)
|दीप्तिमयी चौधरी
|63,321
|20,289
|3
|बारपेटा (24)
|दीपक कुमार दास
|93,958
|47,982
|4
|बजाली (26)
|धर्मेश्वर रॉय
|69,115
|21,814
|5
|डिमोरिया (34)
|डॉ. तपन दास
|1,16,058
|65,385
|6
|कालियाबोर (57)
|केशब महंता
|71,268
|17,006
|7
|तेजपुर (67)
|पृथीराज रावा
|79,140
|19,950
|8
|टियोक (99)
|बिकाश सैकिया
|78,429
|19,849
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को कहां से मिली जीत?
|क्रम संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|दलगांव (51)
|मजीबुर रहमान
|1,47,555
|28,880
राइजर दल को कहां से मिली जीत?
|क्रम संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|अग्रणी उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|धिंग (55)
|मेहबूब मुख्तार
|1,16,410
|64,300
|2
|सिबसागर (96)
|अखिल गोगोई
|76,033
|13,525
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कहां से मिली जीत?
|क्रम संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|अग्रणी उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|मांडिया (22)
|शेरमान अली अहमद
|1,12,647
|27,482