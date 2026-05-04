Assam Election Results 2026 Winners List: असम में बीजेपी की बंपर जीत, देखें 140 सीटों पर कौन कहां से जीता?

Assam Election Results 2026 Winners List: असम चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ गए हैं. भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिल गई है. वहीं 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस की बात करें तो वह 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. नतीजों के बाद गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया. ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका थे, खासकर जोरहाट सीट से गौरव गोगोई की हार. गौरव गोगोई को कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था और उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, गोगोई की हार का एक कारण असमिया भाषा पर उनकी पकड़ की कमी और असमिया पहचान से उनका जुड़ाव न होना था. इस बीच, हिमंत बिस्वा सरमा की लीडरशिप में BJP ने असम में लगातार दूसरी जीत दर्ज करके हैट्रिक पूरी की. लोगों ने सरमा के विकास कार्यों और युवाओं पर केंद्रित नीतियों की तारीफ की. तो चलिए जानते है किसे कहां से जीत मिली.

पार्टीवार नतीजे

पार्टी जीती सीटें (Won) बढ़त (Leading) कुल सीटें भारतीय जनता पार्टी (BJP) 25 57 82 कांग्रेस (INC) 0 20 20 बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BOPF) 4 6 10 असम गण परिषद (AGP) 2 7 9 ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) 1 1 2 राइजर दल (RJRD) 0 2 2 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) 0 1 1 कुल 32 94 126

बीजेपी को अब तक कहां-कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 गोलपाड़ा वेस्ट (13) पबित्रा राभा 92,216 39,917 2 न्यू गुवाहाटी (35) डिप्लू रंजन सरमाह 89,636 47,668 3 तांगला (48) बिकन चंद्र देका 84,309 54,601 4 जागीरोड (52) पियूष हजारिका 1,55,129 93,584 5 नगांव-बटद्रबा (60) रूपक सरमाह 1,13,958 61,984 6 बेहाली (71) मुनिंद्र दास (बापती) 87,224 60,703 7 धेमाजी (78) डॉ. रणोज पेगू 83,649 32,229 8 सिस्सीबर्गांव (79) जीवन गोगोई 75,758 40,593 9 जोनाई (80) भुवन पेगू 1,28,940 80,124 10 मरघेरिटा (83) भास्कर शर्मा 86,349 55,317 11 महमोरा (94) सुरुज देहिंगिया 69,530 16,021 12 माजुली (98) भुवन गाम 78,324 35,300 13 जोरहाट (100) हितेंद्र नाथ गोस्वामी 69,439 23,182 14 गोलाघाट (103) अंजना नियोग 1,02,212 43,759 15 डेरगांव (104) मृदुल कुमार दत्ता 90,049 36,953 16 खुमटाई (106) मृणाल सैकिया 91,127 58,412 17 सरुपथार (107) बिस्वजीत फुकन 96,341 56,080 18 उधारबंद (115) राजदीप गोआला 1,03,331 55,464 19 बोरखोला (117) किशोर नाथ 1,02,775 36,613 20 धोलाई (120) अमिया कांती दास 1,00,634 44,462

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) – बढ़त का विवरण

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र आगे चल रहे उम्मीदवार कुल वोट बढ़त का अंतर 1 परबतझोरा (5) एमडी अशरफुल इस्लाम शेख 69,159 7,651 2 गौरीपुर (7) अब्दुस सोबहान अली सरकार 93,473 60,896 3 धुबरी (8) बेबी बेगम 91,879 49,287 4 मनकाचर (11) मोहिबुर रहमान (बप्पी) 1,32,747 52,894 5 जलेश्वर (12) आफताब उद्दीन मोल्लाह 1,46,252 99,213 6 गोलपाड़ा ईस्ट (14) अबुल कलाम राशीद आलम 58,926 27,268 7 श्रीजंग्राम (17) एमडी. नुरुल इस्लाम 1,00,446 15,093 8 चेंगा (23) अब्दुर रहीम अहमद 1,28,038 79,654 9 पाकाबेटबारी (25) जाकिर हुसैन सिकदर 1,56,318 64,444 10 चमरिया (27) रेकिबुद्दीन अहमद 1,11,617 53,669 11 हाजो-सुअलकुची (30) नंदिता दास 76,460 6,078 12 लहरिघाट (53) डॉ. आसिफ मोहम्मद नजर 1,26,216 41,477 13 रूपाहीहाट (56) नुरुल हुदा 1,01,668 51,915 14 समागुरी (58) तंजिल हुसैन 1,32,453 98,496 15 नौबोइचा (75) डॉ. जॉय प्रकाश दास 86,981 23,751 16 सोनाई (119) अमीनुल हक लस्कर 61,604 19,454 17 अल्गापुर-कटलीछेरा (122) जुबैर अनाम मजूमदार 1,24,417 93,776 18 करीमगंज नॉर्थ (123) जकारिया अहमद 78,284 18,033 19 करीमगंज साउथ (124) अमीनुर राशिद चौधरी 50,217 36,314

बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (असम) को कहां-कहां से मिली जीत?

क्रम संख्या विधानसभा क्षेत्र अग्रणी उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 गोसाईगांव (1) सभाराम बसुमातारी 43,914 23,083 2 डोटमा (2) रबीराम नार्जरी 48,251 24,197 3 कोकराझार (3) सेवली मोहिलारी 63,843 32,223 4 बाओखुंगरी (4) रुपम चंद्र राय 52,827 21,348 5 सिडली चिरांग (19) पनिराम ब्रह्मा 92,772 34,883 6 मानस (41) थानेश्वर बसुमातारी 90,060 47,410 7 बक्सा (42) मानेश्वर ब्रह्मा 88,124 48,640 8 भेरगांव (45) महेश्वर बारो 67,105 37,797 9 उदलगुरी (46) रिहोन दैमरी 76,800 27,554

असम गण परिषद को कहां-कहां से मिली जीत?

क्रम संख्या विधानसभा क्षेत्र अग्रणी उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 बिलासिपारा (10) जीबेश रॉय 69,122 762 2 बोंगाईगांव (18) दीप्तिमयी चौधरी 63,321 20,289 3 बारपेटा (24) दीपक कुमार दास 93,958 47,982 4 बजाली (26) धर्मेश्वर रॉय 69,115 21,814 5 डिमोरिया (34) डॉ. तपन दास 1,16,058 65,385 6 कालियाबोर (57) केशब महंता 71,268 17,006 7 तेजपुर (67) पृथीराज रावा 79,140 19,950 8 टियोक (99) बिकाश सैकिया 78,429 19,849

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को कहां से मिली जीत?

क्रम संख्या विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 दलगांव (51) मजीबुर रहमान 1,47,555 28,880

राइजर दल को कहां से मिली जीत?

क्रम संख्या विधानसभा क्षेत्र अग्रणी उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 धिंग (55) मेहबूब मुख्तार 1,16,410 64,300 2 सिबसागर (96) अखिल गोगोई 76,033 13,525

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कहां से मिली जीत?