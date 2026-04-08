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Assam Election 2026: वोट डालने से पहले ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम; जानें पूरा प्रोसेस

Voter ID check online Assam: कई वोटरों को अक्सर वोटर लिस्ट में अपने नाम या अपने खास पोलिंग बूथ की जगह के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे चुनाव के दिन उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 8, 2026 5:50:03 PM IST

असम चुनाव 2026 मतदाता सूची
असम चुनाव 2026 मतदाता सूची


Assam election 2026 Voter list: असम 9 अप्रैल, 2026 को एक बड़े, एक ही चरण में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें 126 निर्वाचन क्षेत्रों में 2.9 करोड़ से ज़्यादा नागरिक वोट डालने के हकदार हैं. चुनावों के दौरान, कई वोटरों को अक्सर वोटर लिस्ट में अपने नाम या अपने खास पोलिंग बूथ की जगह के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे चुनाव के दिन उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

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इस समस्या को हल करने और पोलिंग बूथ पर वोट डालने का अनुभव आसान बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) सभी वोटरों को सलाह देता है कि वे समय से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कन्फ़र्म कर लें और अपने तय पोलिंग स्टेशन का पता लगा लें.

असम वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूँढें-

तरीका 1: ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन

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अपनी स्थिति वेरिफ़ाई करने का सबसे तेज़ तरीका ECI का डिजिटल पोर्टल है.

आधिकारिक वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in पर जाएँ.

जानकारी डालें: आप अपने EPIC (वोटर ID) नंबर का इस्तेमाल करके या अपना नाम, ज़िला और निर्वाचन क्षेत्र डालकर खोज सकते हैं.

नतीजे देखें: सिस्टम आपके रजिस्ट्रेशन की स्थिति, आपके पोलिंग बूथ का सही पता और पार्ट नंबर दिखाएगा.

तरीका 2: SMS

वोटर SMS के ज़रिए भी अपना नाम खोज सकते हैं; इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, आप टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए अपनी जानकारी पा सकते हैं.

फ़ॉर्मेट: ECI <अपना वोटर ID नंबर> टाइप करें और इसे 1950 पर भेज दें.

उदाहरण: अगर आपकी ID ABC1234567 है, तो 1950 पर “ECI ABC1234567” टेक्स्ट करें. आपको अपने पोलिंग बूथ की जानकारी के साथ एक ऑटोमैटिक जवाब मिलेगा.

तरीका 3: वोटर हेल्पलाइन ऐप

वोटर कैंडिडेट एफ़िडेविट पोर्टल पर जा सकते हैं या कैंडिडेट की लिस्ट देखने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप (Android) और वोटर हेल्पलाइन ऐप (iOS) डाउनलोड कर सकते हैं. कृपया ध्यान दें कि यह डेटा जैसे-जैसे कैंडिडेट अपने एफ़िडेविट जमा करते हैं, वैसे-वैसे अपडेट होता रहता है.

– वोटर लिस्ट में तुरंत खोजें.

– अपने EPIC का डिजिटल वर्शन देखें.

– अपने खास पोलिंग स्टेशन के बारे में रियल-टाइम अपडेट पाएँ.

वोट डालने से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

चुनाव की तारीख: 9 अप्रैल, 2026.

वोट डालने का समय: पोलिंग सुबह 7:00 बजे शुरू होगी और शाम 6:00 बजे खत्म होगी.

लाइन का नियम: अगर आप शाम 6:00 बजे तक लाइन में लग चुके हैं, तो आपको कानूनी तौर पर अपना वोट डालने का अधिकार है. एक-चरण का मतदान: सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन मतदान होगा.

प्रचार पर पाबंदियाँ: मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले “मौन अवधि” शुरू हो जाती है, जिसके दौरान सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रचार पर रोक रहती है.

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Tags: Assam Election 2026Assam electoral roll searchcheck name in voter list AssamECIvoter ID check online Assam
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