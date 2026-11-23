Assam Leopard Attack: असम के डिब्रूगढ़ जिले के एक गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन उस समय हिंसक हो गया, जब जानवर जाल से निकलकर ग्रामीणों पर टूट पड़ा. इस हमले में चार लोग घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तेंदुए को मार डाला. इस घटना ने वन विभाग की रेस्क्यू तैयारियों और जंगली जानवरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई

यह घटना रविवार को डिब्रूगढ़ के लेज़ई दीवानबाड़ी गांव में हुई. खबरों के मुताबिक, रविवार सुबह गांव में एक तेंदुआ देखा गया. आबादी वाले इलाके में जंगली जानवर की मौजूदगी से गांव वालों में दहशत फैल गई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी.

सूचना मिलने पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने जानवर को सुरक्षित पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हालांकि, ऑपरेशन के दौरान इंतजाम नाकाफी पाए गए.

जाल से छूटने के बाद तेंदुए ने किया हमला

बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम सिर्फ एक जाल लेकर मौके पर पहुंची थी. टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, एक गड़बड़ी हुई, और तेंदुआ जाल से भागने में कामयाब रहा. जाल से छूटने के बाद, तेंदुए ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिससे चार लोग घायल हो गए. अचानक हुए हमले से मौके पर दहशत फैल गई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तेंदुए को मार डाला.

#Leopard on rampage in #Assam’s #Dibrugarh village, three seriously injured Horrifying visuals have emerged from Lezai Dewanbari Kaibarta village in Assam’s Dibrugarh district, where a leopard went on a rampage, injuring three villagers and triggering panic across the area, the leopard attacked Kulamani Das, Phuleswar Das, and Rupeswar Das, leaving all three seriously injured. The victims were rushed to Lezai Model Hospital for medical treatment. — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 23, 2026

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

हमले में घायल हुए चार लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. घटना के बाद गांव में डर और चिंता का माहौल है. गांव वाले यह भी सवाल उठा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए.

जब जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में घुसते हैं, तो उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है. इसके लिए एक ट्रेंड टीम, ज़रूरी सामान और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा के इंतज़ाम की ज़रूरत होती है. लेज़ाई दीवानबाड़ी की घटना ने एक बार फिर ऐसे ऑपरेशन की तैयारी और उन्हें करने की तरफ़ ध्यान खींचा है.