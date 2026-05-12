Assam CM Oath Ceremony: कौन हैं वो 4 मंत्री जिनके साथ हिमंता बिस्वा सरमा ने ली शपथ, देख पीएम मोदी भी दंग

Assam CM Oath Ceremony: असम में आज नई सरकार शपथ ले रही है. हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने. उन्होंने सुबह 11:40 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. हिमंता के साथ चार MLA ने भी मंत्री पद की शपथ ली. हिमंता के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे. यह समारोह गुवाहाटी के वेटेरिनरी कॉलेज ग्राउंड में हुआ.लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद PM नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया.

ये चार MLA मंत्री बने

रामेश्वर तेली

अतुल बोरा

चरण बोरो

अजंता नियोग

ध्यान दें कि बोरा असम गण परिषद (AGP) के अध्यक्ष हैं और बोरो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) से MLA हैं. दोनों पिछली NDA सरकार में मंत्री रह चुके हैं. नियोग भी पिछली सरकार में मंत्री थे. तेली पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, जो 2026 के चुनावों में राज्य की राजनीति में लौटे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सोमवार रात गुवाहाटी पहुंचे. मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत हिमंत बिस्वा सरमा और BJP के दूसरे नेताओं ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PM मोदी का स्वागत किया. PM मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व हिमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए करेंगे.

#WATCH | Guwahati: BJP’s Himanta Biswa Sarma greets PM Narendra Modi after taking oath as the Chief Minister of Assam for the second consecutive term at Veterinary College ground in Khanapara (Source: DD) pic.twitter.com/E4sjYRYM6h — ANI (@ANI) May 12, 2026

असम में PM मोदी का गर्मजोशी से स्वागत

हिमंत बिस्वा सरमा ने X पर पोस्ट किया, “PM मोदी का असम में गर्मजोशी से स्वागत. उनका दौरा असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि BJP-NDA सरकार लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए राज्य में अपना शासन शुरू कर रही है. हम उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं.”