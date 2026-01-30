Gaurav Gogoi: क्या पाकिस्तानी एजेंट हैं गौरव गोगोई ? असम के सीएम ने साधा निशाना और बोले- ‘गलत कह रहा हूं तो केस कर दो’

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार, 29 जनवरी को आरोप लगाया कि राज्य कांग्रेस के गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी “पाकिस्तानी एजेंट” हैं, और उन्होंने विपक्षी नेता को उनके खिलाफ केस करने की चुनौती दी. असम के सीएम और बीजेपी, लोकसभा सांसद गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI से कथित कनेक्शन को लेकर हमला कर रहे हैं. इतना ही नहीं वो यह भी दावा करते हैं कि कांग्रेस नेता के पड़ोसी देश के साथ “सीधे संबंध” हैं.

असम CM ने लगाया आरोप

साथ ही आपको बता दें कि शर्मा ने एक सरकारी कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से कहा, “गौरव गोगोई एक पाकिस्तानी एजेंट हैं, और उनकी पत्नी भी एक पाकिस्तानी एजेंट हैं. अगर उनमें हिम्मत है, तो वो जाकर मेरे खिलाफ केस करें.” इतना ही नहीं मंगलवार को CM ने कहा था कि राज्य कैबिनेट 7 फरवरी को गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों पर SIT रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई के बारे में औपचारिक फैसला लेगी. जब कांग्रेस नेता के इस बयान के बारे में पूछा गया कि वो आरोपों से नहीं डरते, तो CM ने कहा, “तो यह उनके लिए अच्छा है. सरमा ने आगे कहा कि आज के इतिहास में, पूरी कांग्रेस बदन बरफुकन है, जिसने मियाओं को बुलाया और उन्हें यहां बसाया. हमें लड़ना होगा और लड़ते रहेंगे.

जानें गोगोई का इतिहास

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदन चंद्र बरफुकन अहोम साम्राज्य के जनरलों में से एक थे. 1817 में, उन्होंने राजा बनने के लिए बर्मी सेना को मदद के लिए बुलाया था. अहोम साम्राज्य गिर गया और उस पर अंग्रेजों का कब्ज़ा हो गया. उन्हें आम तौर पर असम और पूर्वोत्तर भारत में विदेशी शासन की शुरुआत के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है. एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत के अंदरूनी मामलों में कथित दखलअंदाज़ी के एक मामले की जांच की, जिसके बारे में दावा किया गया था कि उसके गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से संबंध थे. शर्मा ने कहा था कि जांच के दौरान SIT के जासूसों ने कोलबर्न से पूछताछ की थी, इसके अलावा 22-25 और लोगों से भी पूछताछ की गई थी.

Virat Kohli Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम गायब! क्या सोशल मीडिया से लिया संन्यास? फैंस हुए बेचैन