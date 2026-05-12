Assam Chief Minister Oath Ceremony: हिमंता बिस्वा सरमा ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ, आखिर कैसे बना डाला इतिहास

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंगलवार (12 मई, 2026) को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बतौर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के अलावा चार अन्य विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. हिमंता बिस्वा सरमा के साथ शपथ लेने वाले चार विधायकों में BJP नेता अजंता नेओग और रामेश्वर तेली, AGP के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (BPF) के चरण बोरो शामिल हैं. सीएम हिमंत ने सोमवार शाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई सरकार में शामिल होने वाले इन मंत्रियों के नामों की घोषणा की थी.
किसने-किसने ली शपथ
रामेश्वर तेली
अतुल वोरा
चरण बोरो
अजंता नियोग
आए कौन-कौन मेहमान
हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. इसके अलावा भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी इस भव्य समारोह में भी शिरकत की. इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा सरमा शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर सभी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे.
वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल,पवित्र मार्गरेट,जेपी नड्डा,सम्राट चौधरी,विजय चौधरी, जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव,भजनलाल शर्मा,विष्णु देव सायं,पुष्कर धामी रेखा गुप्ता,शुभेंदु अधिकारी,माणिक साहा, देवेंद्र फडणवीस,प्रमोद सावंत,भूपेंद्र पटेल ,मोहन चरण मांझी,उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य,ब्रजेश पाठक,राजेंद्र शुक्ला,विजय शर्मा,अरुण साव ,
टीडीपी नेता मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू,केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू,लोक जनशक्ति पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान,महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष,असम के प्रभारी विजयंत पांडा और हरीश द्विवेदी मंच पर मौजूद रहे.