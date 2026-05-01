Assam Chunav 2026 Result: रिजल्ट डेट, लाइव अपडेट और सीट-वाइज स्टेटस – यहां जानिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

Assam Chunav 2026 Result Kab Aayega: असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखे जा सकते हैं. Election Commission of India (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सटीक और अपडेटेड रिजल्ट मिलते हैं. यहां आप राज्य, जिला और विधानसभा सीट (constituency) के अनुसार विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, जिससे आपको हर सीट की स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में आती है.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में ECI Results Portal (ecinet.eci.gov.in) खोलें. यह ECI का आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल है, जहां सभी राज्यों के चुनाव परिणाम उपलब्ध होते हैं. ध्यान रखें कि केवल इसी साइट का उपयोग करें, ताकि आपको सही और विश्वसनीय जानकारी मिले.

Assam Election Results 2026 सेक्शन चुनें

वेबसाइट खुलने के बाद होमपेज पर ‘Election Results’ या ‘General Elections/Assembly Elections’ सेक्शन दिखाई देगा. यहां आपको ‘Assam Assembly Election 2026” का लिंक मिलेगा. इस पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां राज्य से जुड़ी सभी सीटों के नतीजे उपलब्ध होंगे.

ऐसे देखें Constituency Wise रिजल्ट

अब आप ‘Constituency Wise Results’ या ‘Assembly Constituency’ विकल्प चुनें. यहां एक ड्रॉपडाउन या सूची दिखाई देगी, जिसमें असम की सभी विधानसभा सीटों के नाम होंगे. अपनी पसंद की सीट (जैसे गुवाहाटी, सिलचर आदि) चुनें. क्लिक करते ही उस सीट के उम्मीदवारों के नाम, पार्टी, कुल वोट और जीत-हार की स्थिति विस्तार से दिखाई देगी. इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि किस उम्मीदवार ने कितने वोटों से जीत हासिल की.

अतिरिक्त फीचर्स और जरूरी टिप्स

ECI पोर्टल पर आप ‘Party Wise Results’, ‘Leading/Trailing Status’ और ‘Overall Summary’ भी देख सकते हैं. रिजल्ट के दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है, इसलिए पेज को रिफ्रेश करते रहें. बेहतर अनुभव के लिए तेज इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें. साथ ही, किसी भी अफवाह से बचने के लिए केवल आधिकारिक स्रोत पर ही भरोसा करें.

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