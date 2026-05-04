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Assam Election Results 2026: मुस्लिमों ने कांग्रेस की बचाई लाज, 24 में से 19 सीटों पर चल रही आगे

Assam Congress Muslim Candidates: असम विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे सामने आने शुरू आ गए हैं. अब तक सामने आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है. जिसमें 19 मुस्लिम उम्मीदवार हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 12:09:01 PM IST

असम में मुस्लिमों ने कांग्रेस की बचाई लाज
असम में मुस्लिमों ने कांग्रेस की बचाई लाज


Assam Election Results 2026: असम विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. आज यानी सोमवार (4 मई, 2026) को चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. अब तक सामने आए रुझानों के मुताबिक 24 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 24 से 19 सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या असम में कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिमों पर ही निर्भर कर रही हैं.

असम में अब तक के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. इसके अलावा, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 79 सीटों पर आगे चल रही है. शुरुआती नतीजों के मुताबिक, बीजेपी असम में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है.

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मुस्लिमों ने कांग्रेस को क्यों दिया वोट?

असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मियां मुसलमान का मुद्दा उठाया था. बीजेपी लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था. जिससे वोटों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो गया. असम में अक्सर मुस्लिमों का वोट कांग्रेस को मिलता आया है. इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम किया है. अगर कांग्रेस को मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया होता तो कांग्रेस की स्थिति और भी बुरी हो जाती.

यह भी पढ़ें – इन 5 सीटों पर क्या है मुख्यमंत्रियों का हाल? दो जगहों पर सीएम पीछे, तीन जगहों पर कांटे की टक्कर!

किस सीट से किसे मिल रही बढ़त?

  1. परबतझोरा-अशरफुल इस्लाम शेख
  2. गौरीपुर-अब्दुस सोबहान अली सरकार
  3. धुबरी-बेबी बेगम
  4. बिरसिंग जरूआ-वाजेद अली चौधरी
  5. मनकाचर- मोहिबुर रोहमन
  6. जलेश्वर-आफताब उद्दीन मोल्ला
  7. गोलपाड़ा पूर्व-अबुल कलाम रशीद आलम
  8. सृजनग्राम-नुरुल इस्लाम
  9. मंडिया-अब्दुल खलीक
  10. चेंगा-अब्दुर रहीम अहमद
  11. पाकबेटबारी-जाकिर हुसैन सिकदर
  12. चमरिया-रेकीबुद्दीन अहमद
  13. लहरीघाट-डॉ. आसिफ मोहम्मद नज़र
  14. रूपाहीहाट-नुरुल हुदा
  15. समागुरी-तंजील हुसैन
  16. सोनाई-अमिनुल हक लस्कर
  17. अल्गापुर-कतलीचेरा जुबैर अनम मजूमदार
  18. करीमगंज उत्तर-जकारिया अहमद
  19. करीमगंज साउथ-अमीनूर रशीद चौधरी

यह भी पढ़ें – तमिलनाडु में बज गयी ‘सीटी’, विजय थलापति के राजनीतिक डेब्यू का जनता ने किया दिल खोलकर स्वागत

Tags: Assembly Election 2026
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