Assam BJP Candidates List: चुनावी बिगुल! असम में BJP की 88 सीटों पर बड़ा दांव, जानें कहां से लड़ रहे CM, देखें पूरी लिस्ट

Assam BJP Candidates List: असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी बीच BJP ने असम विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है. बता दें कि पार्टी ने एक साथ 88 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. इन उम्मीदवारों के नाम पिछले बुधवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय किए गए थे, और अब इसकी घोषणा कर दी गई है. केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए.
बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे 88 उम्मीदवार
भाजपा ने गोलकगंज से अश्विनी रॉय सरकार, धुबरी से उत्तम प्रसाद, बिरसिंग जरूआ से माधवी दास, गोलपारा पश्चिम से पबित्रा राभा और दुधनोई से टंकेश्वर राभा को टिकट आवंटित किया है। इस बीच, भूपेन रॉय को अभयपुरी से, अरूप कुमार डे को बिजनी से, रंजीत कुमार दास को भबनीपुर-सोरभोग से, बादल चंद्र आर्य को मंडिया से, ज्योत्सना कलिता को चमरिया से और राजू मेच को बोको-चायगांव से उम्मीदवार बनाया गया है।
कहां से चुनाव लड़ रहे CM ?
पार्टी ने पलासबाड़ी से हिमांशु शेखर बैश्य, रंगिया से भाबेश कलिता, कमालपुर से दिगंता कलिता, दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलोई, न्यू गुवाहाटी से डिप्लू रंजन सरमा, गुवाहाटी सेंट्रल से विजय कुमार गुप्ता और जालुकबारी से डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को मौका दिया है। इसके अलावा, भाजपा ने बरखेत्री से नारायण डेका, नलबाड़ी से जयंत मल्ला बरुआ, तिहु से चंद्र मोहन पटोवारी, तामुलपुर से विश्वजीत दैमारी, गोरेश्वर से विक्टर कुमार दास, तंगला से बिकन चंद्र डेका और सिपाझार से डॉ. परमानंद राजबोंगशी को अपना उम्मीदवार बनाया है।
The Central Election Committee of the BJP has approved the following names for the ensuing General elections to the Legislative Assembly of Keralam. pic.twitter.com/wEppqsoVcd
— BJP (@BJP4India) March 19, 2026