संवेदनशील अंग में डाली रॉड, क्या सहेली से झगड़ा भी वजह है? अब असम में निर्भया जैसा कांड

Assam 15 year old girl assault murder Case: असम में 15 वर्षीय लड़की की घर में संदिग्ध हालात मौत का मामला गरमा गया है. पीड़िता की बहन का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस दौरान यानी हमले के दौरान हमलावरों ने शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए बर्तन और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिला.

15 वर्षीय लड़की के दुष्कर्म और हत्या के मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है. सबूत या फिर शक हुआ तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा सकता है. उधर, पुलिस ने मीडिया को बताया कि असम के हैलाकांडी जिले में नेशनल हाईवे-6 के पास अपने घर पर संदिग्ध हालात में मृत मिली. हैलाकांडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) अमिताभ सिन्हा का कहना है कि हैलाकांडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी देने से इन्कार किया है. पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने कहा कि शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों की मेडिकल जांच से पुष्टि होना अभी बाकी है.

अमिताभ सिन्हा ने बताया कि परिवार के सदस्य दुष्कर्म का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. हम मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और अभी चार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो भी खुलासा होगा पीड़ित परिवार के साथ शेयर किया जाएगा.

कब हुई घटना

यह घटना शनिवार (01 अगस्त, 2026) को रात 11 बजे कटलीचेरा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले आलोइचोरा इलाके में हुई. पीड़िता के परिवार ने बताया कि उस समय वे पास ही रहने वाले एक रिश्तेदार के घर भोज में गए हुए थे. मां ने बताया कि परिवार के सदस्य दावत में थे, लेकिन एक कज़िन के साथ बहस के बाद वह रात 10:30 बजे घर चली गई. हमने सोचा कि बाद में उसके लिए कुछ खाना ले जाएंगे, लेकिन जब हम करीब एक घंटे बाद घर पहुंचे, तो वहां का नज़ारा बहुत भयानक था. उन्होंने बताया कि उसका शव फ़र्श पर पड़ा मिला और उसे पहचानना भी मुश्किल था.



मां का कहना है कि यह बहुत भयानक था; कोई इंसान दूसरे इंसान, एक छोटी बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकता है?” उन्होंने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की. उधर, पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने हमले के बाद शव को बुरी तरह क्षत-विक्षत करने के लिए बर्तनों और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया.

आरोपियों ने कुचल दिया चेहरा

उन्होंने कहा कि उसका चेहरा कुचल दिया गया था. भारी चीज से सिर पर वार किया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड जैसी कोई चीज़ घुसा दी गई थी, वो इंसान नहीं हैं, उन्हें जानवर कहना भी गलत होगा. उन्हें जीने का कोई हक नहीं है. मैं पुलिस से अपील करती हूं कि उन्हें गोली मार दी जाए या उन्हें फांसी दी जाए.

विरोध में रविवार शाम को NH-6 किया जाम

पुलिस ने बताया कि उन्हें रात करीब 12:30 बजे सूचना मिली और परिवार के सदस्यों व पड़ोसियों के विरोध-प्रदर्शन के बाद रविवार सुबह शव बरामद किया गया। एलोइचोरा के स्थानीय लोगों ने कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में रविवार सुबह NH-6 को जाम कर दिया और शुरू में पुलिस को शव सौंपने से इन्कार कर दिया. प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि अगर 15-16 साल की लड़की अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसा समाज बन गए हैं? ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो मिसाल बने, ताकि कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत दोहराने की हिम्मत न करे.

स्थानीय विधायक ने उठाई आवाज

बाद में स्थानीय विधायक मिलोन दास ने दखल दिया और पुलिस की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए SMCH भिजवाया. मिलोन दास ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा. उधर, हैलाकांडी के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (क्राइम) शमीरदापर बरुआ ने पुष्टि की कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SMCH) भेज दिया गया है और हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं.