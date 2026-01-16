Home > देश > कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन

कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन

नई दिल्ली की NIA कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी  समेत तीन को आतंकवाद-देशविरोधी साजिश में दोषी ठहराया है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: January 16, 2026 3:40:13 PM IST

आसिया अंद्राबी
आसिया अंद्राबी


नई दिल्ली की NIA कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी  समेत तीन को आतंकवाद-देशविरोधी साजिश में दोषी ठहराया है. आसिया अंद्राबी के साथ उसकी दो साथियों-सोफी फहमीदा और नाहिदा नसीरीन को एक आतंकी मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले की सुनवाई पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी. फैसला सुरक्षित रखने के बाद केस दिल्ली की ही कड़कड़डूमा कोर्ट भेजा गया था. 

You Might Be Interested In

गौरतलब है कि आसिया अंद्राबी को साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था. NIA ने आसिया अंद्राबी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, लोगों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत आतंकी साजिश रचने के आरोप लगाए थे.

इससे पहले साल 2020 में NIA कोर्ट ने आसिया अंद्राबी और उसकी दो सहयोगियों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और आतंकी गतिविधियों की साजिश के आरोप तय किए थे.

You Might Be Interested In

बता दें कि आसिया अंद्राबी कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता मानी जाती है. उन्होंने साल 1987 में कट्टरपंथी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की स्थापना की थी. इस संगठन का अर्थ है इस्लाम की बेटियां.

शुरुआत में यह संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के महिला विंग के रूप में काम करता था, लेकिन समय के साथ यह कश्मीर में महिला अलगाववादियों का सबसे उग्र संगठन बन गया.

You Might Be Interested In
Tags: Asiya Andrabidelhijammu kashmirNIA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026
कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन
कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन
कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन
कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन