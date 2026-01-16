कौन है आसिया अंद्राबी? जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद और देश विरोधी साजिश में ठहराया दोषी, बनाई थी ये संगठन

नई दिल्ली की NIA कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी समेत तीन को आतंकवाद-देशविरोधी साजिश में दोषी ठहराया है. आसिया अंद्राबी के साथ उसकी दो साथियों-सोफी फहमीदा और नाहिदा नसीरीन को एक आतंकी मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले की सुनवाई पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी. फैसला सुरक्षित रखने के बाद केस दिल्ली की ही कड़कड़डूमा कोर्ट भेजा गया था.

गौरतलब है कि आसिया अंद्राबी को साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था. NIA ने आसिया अंद्राबी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, लोगों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत आतंकी साजिश रचने के आरोप लगाए थे.

इससे पहले साल 2020 में NIA कोर्ट ने आसिया अंद्राबी और उसकी दो सहयोगियों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और आतंकी गतिविधियों की साजिश के आरोप तय किए थे.

बता दें कि आसिया अंद्राबी कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता मानी जाती है. उन्होंने साल 1987 में कट्टरपंथी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की स्थापना की थी. इस संगठन का अर्थ है इस्लाम की बेटियां.

शुरुआत में यह संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के महिला विंग के रूप में काम करता था, लेकिन समय के साथ यह कश्मीर में महिला अलगाववादियों का सबसे उग्र संगठन बन गया.