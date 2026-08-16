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Asish Banerjee Death: कौन थे आशीष बनर्जी? जिनका कार्यालय में मिला शव

Asish Banerjee Death: पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और रामपुरहाट से 5 बार विधायक रहे आशीष बनर्जी का उनके कार्यालय में शव मिला है. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 10:34:42 AM IST

पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का कार्यालय में मिला शव
पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का कार्यालय में मिला शव


Asish Banerjee Death: पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और रामपुरहाट से पांच बार विधायक रहे आशीष बनर्जी बीरभूम के रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मृत पाए गए. आशीष बनर्जी ने ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम किया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि उनकी मौत से जुड़ी और जानकारी का इंतजार है.

खबरों के मुताबिक, रामपुरहाट में पार्टी दफ्तर में पूर्व तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के शव के पास एक ‘सुसाइड नोट’ मिला.

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सुसाइट नोट में क्या लिखा है?

शव के पास मिले सुसाइट नोट में लिखा है कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. आशीष ने राजनीति में आने के अपने फैसले पर अफसोस भी जताया और परिवार वालों को सलाह दी कि वे भविष्य में इसमें शामिल न हों. उन्होंने आगे लिखा कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा रहा हूं. मैं कभी किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा. मैंने बर्दवान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के महासचिव के तौर पर काम किया, वहां भी मैं भ्रष्टाचार से दूर रहा. राजनीतिक बहसें होती थीं, लेकिन वे कभी निजी दुश्मनी में नहीं बदलीं.

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काम के बदले एक भी पैसा नहीं लिया

हालांकि मैं हमेशा पार्टी की गलत बातों को स्वीकार नहीं कर पाता था, लेकिन मैं उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता था. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया. आशीष ने पत्र में दावा किया कि तारापीठ रामपुरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी (TRDA) में उनके पास बहुत कम असली अधिकार थे. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें नीचा दिखाने की जानबूझकर कोशिशें की गईं; इन कोशिशों की निंदा करते हुए उन्होंने माना कि राजनीति में आना एक गलती थी.

आम बैठकों में शामिल होना काम था

उन्होंने लिखा कि TRDA में मेरी एकमात्र जिम्मेदारी आम बैठकों में शामिल होना थी. मैं न तो टेंडर कमेटी में था और न ही मेरे पास चेक पर साइन करने का अधिकार था. मैं बिल्डिंग प्लान को मंज़ूरी देने या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने में शामिल नहीं था और इन मामलों पर किसी ने मुझसे कभी सलाह नहीं ली. मुझे बदनाम करने के लिए की गई हरकतों की मैं निंदा करता हूं. आज मुझे लगता है कि राजनीति में आना एक गलती थी. मैं अपने परिवार के युवाओं को सलाह देता हूं कि वे राजनीति में न आएं; उन्हें अपने-अपने पेशे पर ध्यान देने दें. 

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Tags: mamata banerjee
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