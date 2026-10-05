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Uttarakhand: एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले बॉक्सर कपिल पोखरिया ने की सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात, क्या कुछ कहा?

Uttarakhand News: सीएम पुष्कर धामी ने कपिल पोखरिया को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता ने उत्तराखंड के साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हासिल की जा रही उपलब्धियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

By: Hasnain Alam | Published: October 5, 2026 4:58:17 PM IST

बॉक्सर कपिल पोखरिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जताया आभार
बॉक्सर कपिल पोखरिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जताया आभार


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को नगला तराई, खटीमा स्थित उनके निजी आवास पर अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ी कपिल पोखरिया ने भेंट की. कपिल पोखरिया ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स–2026 की पुरुष 90 किग्रा बॉक्सिंग स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया है.

सीएम पुष्कर धामी ने कपिल पोखरिया को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता ने उत्तराखंड के साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हासिल की जा रही उपलब्धियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

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