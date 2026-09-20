Home > देश > शहीद ASI हरजीत सिंह की हत्या का अमृतसर पुलिस ने लिया बदला, मुख्य आरोपी दीपक को एनकाउंटर में किया ढेर

शहीद ASI हरजीत सिंह की हत्या का अमृतसर पुलिस ने लिया बदला, मुख्य आरोपी दीपक को एनकाउंटर में किया ढेर

ASI Harjeet Singh: पंजाब के अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह की हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के बाद मुख्य आरोपी दीपक सिंह का पता लगाया. इसके बाद एनकाउंटर में ढेर कर दिया. बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल का हाथ था.

By: Sohail Rahman | Published: September 20, 2026 12:43:22 PM IST

पंजाब एएसआई हरजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक सिंह का किया एनकाउंटर, बाइट देते पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल
पंजाब एएसआई हरजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक सिंह का किया एनकाउंटर, बाइट देते पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल


ASI Harjeet Singh Shooter Encounter: अमृतसर पुलिस ने शहीद ASI हरजीत सिंह की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी दीपक सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. वारदात के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया है. पुलिस नाके पर रोकने की कोशिश के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. इस दौरान दीपक सिंह को गोली लगी. अस्पताल में इलाज के दौरान दीपक सिंह की मौत हो गई. वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं.

अमृतसर पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने इसकी पुष्टि की है. जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल ने यह हत्या कराई थी.

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गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित किया था

हाल ही में गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को आतंकी घोषित किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहजाद भट्टी तहरीके तालिबान हिंदुस्तान (TTH) के नाम के नेटवर्क को ऑपरेट करता है. इस पूरे मामले पर अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है. जिसमें जानकारी दी गई है कि अमृतसर पुलिस के मुताबिक हरजीत सिंह की हत्या गुरुवार 18 सितंबर को अमृतसर के गेट हकीमा थाना क्षेत्र में हुई थी. दाना मंडी में ड्यूटी के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी.



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हत्या के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

हरजीत सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी. अमृतसर पुलिस ने CCTV फुटेज, टेक्निकल इनपुट, टावर-डंप एनालिसिस और लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आरोपी दीपक सिंह की पहचान की. कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि शनिवार को उन्होंने दीपक सिंह पर एक नाके पर रोका लेकिन इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस ने उसका पीछा किया, इस दौरान उसने पुलिस पर दोबारा फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो दीपक सिंह घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक और संदिग्ध फरार हो गया.

ओरीपी के पास क्या बरामद हुए?

आरोपी के पास से पुलिस ने 30-बोर की पिस्तौल, दो मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल किया गया एक्टिवा स्कूटर बरामद किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार (18 सितंबर, 2026) को अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई हरजीत सिंह देर रात अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे. उसी दौरान भगतांवाला इलाके के पास अज्ञात संदिग्धों ने अचानक उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. गोली लगने से उन्होंने ड्यूटी के दौरान दम तोड़ दिया.

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Tags: crime newshome-hero-pos-1punjab news
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