‘सब दबाव में कराया गया…’ रामचंद्र दास के कहने पर किया केस; अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में नया मोड़, आशुतोष ब्रह्मचारी ने खोले कई राज

Ashutosh Brahmachari statement: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है. जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने पहले उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, अब उन्होंने खुद सामने आकर दावा किया है कि वह मुकदमा फर्जी था और दबाव में दर्ज कराया गया था. वीडियो जारी कर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिससे यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

उन्होंने दावा किया कि उन्हें गुमराह कर शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई करवाई गई थी. साथ ही कुछ लोगों पर साजिश रचने और आश्रम से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने के भी आरोप लगाए हैं.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद केस में आया नया मोड़

अब तक जिस मामले को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सवालों के घेरे में थे, उसी मामले में शिकायतकर्ता रहे आशुतोष ब्रह्मचारी ने नया बयान देकर हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उनसे दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था.आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि उन्हें पूरी सच्चाई बाद में पता चली और अब वह पूरे मामले को सार्वजनिक करना चाहते हैं. उनके इस बयान के बाद पहले लगाए गए आरोपों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है.

रामचंद्र दास पर लगाए गंभीर आरोप

वीडियो में आशुतोष ब्रह्मचारी ने रामभद्राचार्य के शिष्य रामचंद्र दास पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि रामचंद्र दास ने उन्हें गुमराह किया और शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार किया. आशुतोष का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी साजिश थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस्तेमाल किया गया और बाद में कई तथ्यों की जानकारी सामने आने पर उन्हें पूरी स्थिति का एहसास हुआ.

फर्जी वसीयत और आश्रम कब्जाने का भी दावा

आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि फर्जी वसीयत तैयार कर कुछ लोगों ने आश्रम की संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की. उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी भेजी है.उन्होंने कहा कि यदि पुलिस स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. उनके अनुसार, इस पूरे मामले से जुड़े कई दस्तावेज और बातचीत के रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं.वीडियो में आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उनके पास कई चैट और अन्य सबूत मौजूद हैं. उनका कहना है कि इन चैट्स में मुकदमा दर्ज कराने से लेकर अन्य योजनाओं तक की जानकारी दर्ज है.उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में वह और भी खुलासे कर सकते हैं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.

क्या था पूरा मामला?