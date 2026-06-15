स्वामी रामभद्राचार्य से हुई निजी बातचीत को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी का नया दावा, चिट्ठी लिखकर मांगी माफी

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने बीते रविवार को चार महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष मामलों की जांच की मांग की थी. इसके अलावा उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य के साथ हुई निजी बातचीत का एक क्लिप साझा किया था. अब आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने गुरु से माफी मांगते हुए भावुक पत्र लिखा है.
गुरु रामभद्राचार्य से मांगी माफी
गुरु रामभद्राचार्य के साथ हुई निजी वार्तालाप सार्वजनिक करने को मजबूरी बताते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने सत्य सामने लाने की बात कही है. उन्होंने कहा- चरित्र और निष्ठा पर सवाल उठने के बाद ऑडियो क्लिप सार्वजनिक करनी पड़ी. इसके लिए उन्होंने भावुक पत्र लिखकर माफी मांगी है. आशुतोष महाराज ने अपने गुरुदेव रामभद्राचार्य से क्षमायाचना करते हुए पत्र में लिखा कि उन्होंने भारी मन से एक ऐसा कदम उठाया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. उनके अनुसार गुरु-शिष्य परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच हुई निजी बातचीत को सार्वजनिक करना उनके संस्कारों, संस्कृति और श्रद्धा के विरुद्ध है. हालांकि, उनका दावा है कि परिस्थितियां ऐसी बनाई गईं कि उनकी निष्ठा, सत्यनिष्ठा और चरित्र पर लगातार सवाल उठाए जाने लगे. आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने, उनके बयानों को झूठा साबित करने और जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया. उनका कहना है कि इसी कारण उन्हें मजबूर होकर कुछ निजी बातों को सार्वजनिक करना पड़ा.
अगर गुरुदेव की हत्या हुई तो…
आगे पत्र में उन्होंने सीएम योगी और केंद्र सरकार से अपील की उनकी और स्वामी रामभद्राचार्य को सुरक्षा मिले. आशुतोष ब्रह्मचारी ने आगे कहा, ‘अगर मेरे पूज्य गुरु जी की हत्या हुई तो रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा ओर उसका भाई दोषी होगा.’
क्या है पूरा मामला?
आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि वृंदावन स्थित छत्तीसगढ़ कुंज से जुड़े एक 10 वर्षीय नाबालिग बटुक के मामले में उन्होंने 29 नवंबर 2025 को मथुरा के पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी थी. इस शिकायत में उन्होंने कुछ व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी. उनका कहना था कि इस मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है.
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