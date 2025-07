AI को राजीव गांधी से जोड़कर ये क्या फैला रहे हैं 74 वर्षीय कांग्रेसी दिग्गज? Video देखकर माथा पीट लेंगे राहुल गांधी

Ashok Gehlot on AI: अशोक गहलोत ने हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की आलोचना की और इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना बताए जाने के बाद भाजपा ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर कहा, “बिल्कुल! आगे वे कहेंगे कि उन्होंने आईफोन का आविष्कार किया, वाई-फाई की खोज की और चैटजीपीटी को अस्तित्व में लाया। गांधी वाड्रा परिवार की भक्ति के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है।”

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आलोचना की और इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि, “इससे बड़ा ताना क्या हो सकता है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा जिस तरह से शासन चलाती है, उससे सभी वाकिफ हैं… बिहार का माहौल भारत-पाक गठबंधन के पक्ष में है। जब मैं पटना गया, तो मैंने देखा कि बदलाव हो सकता है।” उन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया।

Artificial Intelligence was Rajiv Gandhi’s dream, says Ashok Gehlot.

Congress leaders will say anything to please and bootlick the Gandhis 😭😂 pic.twitter.com/Tci1LPUVGP

