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Video: जीत के एक दिख बाद ही दिखा असर, बंगाल में वर्षों से बंद पड़ा मंदिर फिर से खुला; भावुक हुए हिंदू

Asansol Durga Temple Reopened: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में श्री दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित एक दुर्गा मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है. यह मंदिर पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था. बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण सीट 40,839 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

By: Divyanshi Singh | Published: May 5, 2026 2:10:13 PM IST

बंगाल में बीजेपी की जीत के बाज आसनसोल दुर्गा मंदिर फिर से खुल गया
बंगाल में बीजेपी की जीत के बाज आसनसोल दुर्गा मंदिर फिर से खुल गया


Asansol Durga Temple Reopened: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में श्री दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित एक दुर्गा मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है. यह मंदिर पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था. बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण सीट 40,839 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

बस्तीन बाजार का यह दुर्गा मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से यह विवादों और राजनीतिक झगड़ों के कारण बंद था. हालात ऐसे थे कि मंदिर साल के ज़्यादातर समय बंद रहता था. नियमों के मुताबिक, साल में सिर्फ़ दो बार, दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान ही दरवाज़े खोले जाते थे.

बाकी दिनों में भक्तों को बाहर से ही दर्शन करके लौटना पड़ता था. स्थानीय लोग लंबे समय से मंदिर को रेगुलर खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की पेचीदगियों और विवादों के कारण उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया था.

कृष्णेंदु मुखर्जी का वादा

इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बर्धमान जिले की सभी नौ सीटों पर बड़ी जीत हासिल की. ​​अपने चुनाव प्रचार के दौरान, आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से नए चुने गए MLA कृष्णेंदु मुखर्जी ने स्थानीय लोगों से एक बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि अगर वे जीते, तो मंदिर पर ताला लगाने की राजनीति खत्म कर देंगे और इसे साल के 365 दिन जनता के लिए खोल देंगे. जैसे ही चुनाव के नतीजों में BJP की जीत पक्की हुई, मुखर्जी ने अपना वादा पूरा करने में कोई देर नहीं लगाई. वे अपनी जीत के तुरंत बाद मंदिर गए, पूजा-पाठ किया और फिर अपने हाथों से दरवाजे खोले, जिससे भक्तों को अंदर जाने की इजाज़त मिली.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मंदिर के दरवाजे खुलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग इमोशनल होकर शंख बजाते और जश्न मनाते दिख रहे हैं. स्थानीय लोगों के लिए, यह सिर्फ़ एक राजनीतिक वादा पूरा होना नहीं है, बल्कि उनकी धार्मिक आज़ादी और आस्था की जीत है. भक्तों का कहना है कि यह इलाके के लिए एक अच्छी और नई शुरुआत है. लोगों को उम्मीद है कि अब वे बिना किसी डर या विवाद के रोज़ अपनी प्यारी देवी के दर्शन कर पाएँगे.

धार्मिक और आर्थिक उम्मीदें भी बढ़ीं

मंदिर के रेगुलर खुलने से न सिर्फ़ इलाके का धार्मिक माहौल बदला है, बल्कि इसका दूरगामी आर्थिक असर भी पड़ रहा है. लोकल जानकारों का मानना ​​है कि मंदिर में रोज़ाना भक्तों के आने से आस-पास के फूल बेचने वालों, फलों की दुकानों और छोटे बिज़नेस की इनकम बढ़ेगी. मंदिर के साल भर खुले रहने से, दूसरे इलाकों से भी लोग आएंगे, जिससे बास्टिन बाज़ार की रौनक और बढ़ जाएगी.



Tags: Bengal
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