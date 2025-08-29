Home > देश > अपने सुझावों से भारतीय महिलाओं पर बोझ न डालें…ओवैसी की RSS प्रमुख को सलाह, PM मोदी को लेकर भी कही ये बात

अपने सुझावों से भारतीय महिलाओं पर बोझ न डालें…ओवैसी की RSS प्रमुख को सलाह, PM मोदी को लेकर भी कही ये बात

Owaisi On Mohan Bhagwat : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 'तीन बच्चों' वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। एआईएमआईएम प्रमुख ने शुक्रवार को उन्हें सलाह देते हुए कहा कि, वे अपने सुझावों से महिलाओं पर बोझ न डालें। उन्होंने कहा, "आप भारतीय महिलाओं पर बोझ क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी अपनी प्राथमिकताएँ हो सकती हैं।"

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 29, 2025 21:30:12 IST

पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में, ओवैसी ने आरएसएस और उसके द्वारा प्रायोजित या समर्थित संगठनों पर “मुस्लिम विरोधी नफ़रत फैलाने” के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।

ओवैसी का दावा, मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर घट रही 

उन्होंने यह भी दावा किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है और हिंदुओं की लगभग 80 प्रतिशत की तुलना में 14.23 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, “और अब आप कह रहे हैं, ठीक है, तीन बच्चे पैदा करो। आप कौन होते हैं लोगों के पारिवारिक जीवन में दखल देने वाले? आप भारतीय महिलाओं पर बोझ क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी अपनी अलग प्राथमिकताएँ हो सकती हैं? तो, यह आरएसएस का एक विशिष्ट दोहरा चरित्र है।”

भारतीय परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए – मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा था कि जनसंख्या को पर्याप्त और नियंत्रण में रखने के लिए प्रत्येक भारतीय परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि आरएसएस किसी पर भी, चाहे वह धार्मिक आधार पर ही क्यों न हो, हमला करने में विश्वास नहीं रखता।

अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर पुछा RSS प्रमुख से सवाल

भागवत के संन्यास संबंधी बयानों पर ओवैसी ने कहा, “हमें उन्हें संन्यास लेने का आराम नहीं देना चाहिए। उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।” अवैध घुसपैठियों पर भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, “क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी यह मुद्दा उठाया था जब अपदस्थ नेता को बांग्लादेशियों की एक लोकप्रिय क्रांति द्वारा हटा दिया गया था?

क्या नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछा था कि ये बांग्लादेशी भारत में क्यों घुस रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बांग्लादेशियों को भारत में घुसने देने के लिए किसी बीएसएफ अधिकारी को निलंबित किया? यह आपकी विफलता है, और देश को बताएं कि 2014 से 2024 तक कितने प्रतिशत बांग्लादेशी भारत में घुसे।”

