Home > देश > Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…

Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…

Asaduddin Owaisi On RSS: पीएम मोदी ने आज शुक्रवार (15 अगस्त 2025) को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई बिंदुओं पर जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का भी ज़िक्र किया और उनकी तारीफ़ की।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 15, 2025 20:14:00 IST

Asaduddin Owaisi On RSS
Asaduddin Owaisi On RSS

Asaduddin Owaisi On RSS: पीएम मोदी ने आज शुक्रवार (15 अगस्त 2025) को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई बिंदुओं पर जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का भी ज़िक्र किया और उनकी तारीफ़ की।

लेकिन शायद विपक्ष को पीएम का यह संबोधन पसंद नहीं आया। विपक्ष ने अब इसकी आलोचना की है। इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। ओवैसी ने अब आरएसएस का जिक्र करने पर पीएम पर निशाना साधा है।

RSS की तारीफ, स्वतंत्रता संग्राम का अपमान – ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस की तारीफ़ करना आज़ादी की लड़ाई का अपमान है। आरएसएस और उसके वैचारिक सहयोगी अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर काम करते थे। उन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वे गांधी से उतनी ही नफ़रत करते थे जितनी उन्होंने कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया।

चीन से भी बड़ा खतरा RSS – ओवैसी

ओवैसी ने आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमारा सबसे बड़ा ख़तरा बाहरी नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा ख़तरा भीतर से है – संघ परिवार द्वारा फैलाई जा रही नफ़रत और विभाजनकारी भावना। अपनी आज़ादी को सही मायने में सुरक्षित करने के लिए, हमें ऐसी सभी ताकतों को हराना होगा। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस समावेशी राष्ट्रवाद के उन मूल्यों को नकारता है जिनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिली।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी नागपुर जाकर एक स्वयंसेवक के तौर पर आरएसएस की तारीफ़ कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा?

पीएम ने की RSS की तारीफ

लाल किले से अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस का इतिहास गौरवशाली है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) भी बताया और राष्ट्र सेवा के लिए इसके सभी स्वयंसेवकों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ 100 वर्षों तक काम किया।”

Delhi News: निजामुद्दीन इलाके में बड़ा हादसा, पत्ते शाह दरगाह के पास बने कमरों की छत और दीवार गिरी…लोगों के दबे होने की आशंका; राहत-बचाव…

Tags: Asaduddin Owaisi On RSShome-hero-pos-4pm modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025

लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

August 15, 2025

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025
Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…
Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…
Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…
Asaduddin Owaisi News: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया RSS की जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आया पसंद; कहा – देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?