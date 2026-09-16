Home > देश > Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार

Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार

Asaduddin Owaisi Convoy Accident: मध्य प्रदेश के भोपाल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में मौजूद सबसे आगे वाली गाड़ियों ने अचानक ब्रेक लगा दिया. जिसकी वजह से पीछे चल रही तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं. जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 3:34:11 PM IST

असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में हुई दुर्घटना
असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में हुई दुर्घटना


Asaduddin Owaisi Convoy Accident: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का काफिला अचानक रुकने से एक गंभीर सड़क हादसा हो गया. काफिले की गाड़ियों के अचानक ब्रेक लगाने के कारण उनके पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस टक्कर में कई बेकसूर मोटरसाइकिल सवार भी फंस गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इस पूरे मामले पर प्रत्यक्षदर्शियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि असदुद्दीन ओवैसी का काफिला एक व्यस्त मोड़ से गुजर रहा था, तभी सबसे आगे चल रही गाड़ियों ने किन्हीं वजहों से अचानक ब्रेक लगा दिया. हालांकि, ब्रेक लगाने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चला है. जैसे ही सबसे आगे चल रही गाड़ियों ने ब्रेक लगाया, पीछे चल रहीं तेज रफ्तार गाड़ियां अचानक टकरा गईं.

You Might Be Interested In

मौके पर मच गई चीख पुकार

इस दौरान काफिले से बाहर चल रहे सामान्य लोगों के बाइक भी काफिले की गाड़ियों की चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े. उन्होंने घायलों को सड़क से साइड में किया और उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाने का इंतजाम किया.



यह भी पढ़ें – अरब सागर में नौसेना के जहाजों की टक्कर पर भारत सख्त, पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

इस बीच, खबर मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान बिना देरी किए मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को किनारे किया और सड़क खाली कराई, जिससे VIP रोड पर रुका हुआ ट्रैफिक कुछ ही देर बाद सुचारू रूप से चलने लगा.

पुलिस कर रही जांच

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) वसन्त कौल का पूरे मामले पर बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मौके पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि काफिले की कौन-कौन सी गाड़ियां हादसे में शामिल थीं और अचानक ब्रेक लगाने की असली वजह क्या थी? इस घटना में किसकी गलती है, यह पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और काफिले के रूट से जुड़ी जानकारी की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें – रक्षा मंत्रालय का बड़ा एलान, सेना, नौसेना और वायु सेना में वीरता पुरस्कार पाने वाले जवानों और परिवारों को जीवन भर मिलेगी ट्रेन यात्रा की…

Tags: Asaduddin OwaisiMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

भगवान गणेश पर बनीं 5 एनिमेटेड फिल्में

September 14, 2026
Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार
Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार
Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार
Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार
Video: भोपाल में ओवैसी के काफिले में हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, आपस में टकराई तेज रफ्तार गाड़ियां, कार के ऊपर चढ़ गए बाइक सवार