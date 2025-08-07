Home > देश > Asaduddin Owaisi On PM Modi: मोदी जी 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप …असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, पूछा – कहां हैं भाजपाई बाहुबली?

Asaduddin Owaisi On PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद, विपक्ष अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 7, 2025 14:42:12 IST

Asaduddin Owaisi On PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद, विपक्ष अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

AIMIM प्रमुख ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे यह बढ़कर 50% हो गया है, क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। यह कूटनीति नहीं, बल्कि बल्कि उस मसखरे की धौंस है, जिसे साफ तौर पर यह समझ नहीं आ रहा कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है।

ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला

पोस्ट में ओवैसी ने आगे लिखा कि ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, एमएसएमआई और निर्माताओं को नुकसान पहुँचाएँगे। इससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) रुकेगा और नौकरियों पर भारी असर पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह क्यों है? ओवैसी ने पूछा कि अब वे भाजपाई बाहुबली कहाँ हैं? पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएँगे जब ट्रम्प 56 प्रतिशत टैरिफ लगाएँगे। ट्रम्प 50% पर रुक गए थे। शायद उन्हें हमारे गैर-जैविक प्रधानमंत्री से डर लगता है? क्या अपने अरबपति दोस्तों की तिजोरियाँ भरने के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बेचना उचित था?

भारत पर ट्रंप का टैरिफ बम

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर घोषित 25 प्रतिशत शुल्क का पहला चरण गुरुवार (7 अगस्त 2025) से लागू हो गया। पिछले हफ़्ते व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि भारत को 25 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इसके बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें बताया गया कि अमेरिका दुनिया भर के विभिन्न देशों से आयात पर कितना शुल्क लगाएगा।

भारत पर लगाया सबसे अधिक शुल्क

आपको बता दें कि ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश में करीब 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा की थी। भारत पर लगाया गया 25 फीसदी जवाबी शुल्क गुरुवार से प्रभावी हो गया। पिछले हफ्ते घोषित 25 फीसदी शुल्क के अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 फीसदी का एक और शुल्क लगा दिया, जिससे भारत पर कुल शुल्क 50 फीसदी हो गया है, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा शुल्कों में से एक है। यह अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा।

