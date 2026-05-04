बंगाल में नहीं खुला AIMIM का खाता, जब्त हुई ओवैसी की जमानत, रुझानों में आगे चल रहे हुमायूं कबीर

Asaduddin Owaisi aimim Performance in Bengal: आज 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन, लोगों की खासतौर पर बंगाल पर नजर बनी हुई है. रुझानों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 185 सीटों से आगे चल रही है. बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है. AIMIM को लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं. बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन AIMIM ने दिखाया था ठीक उसी का उल्टा बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है. बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है.

बंगाल विधानसभा चुनाव में औवैसी की जमानत जब्त होती नजर आ रही है. वे एक सीट पर भी लीड नहीं कर पा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमायूं कबीर को 6405 वोट मिले हैं और वे लगातार 2890 वोटों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं.

हुमायूं कबीर लगातार आगे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी अबतक पश्चिम बंगाल में खाता खोल पाने में भी असमर्थ हुए है. रुझानों के मुताबिक औवैसी की पार्टी लगातार पीछे चल रही है. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमायूं कबीर को बड़ी बढ़त देखने के लिए मिल रही है, जोकि कबीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है. हालांकि, AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थीं. अब, बंगाल चुनाव में खाता नहीं खोल पाना उनके लिए एक बड़ी हार लग रही है.

अन्य उम्मीदवारों का क्या है हाल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की साहिना मोमताज खान फिलहाल 3515 वोटों के साथ ही 2890 वोटों से पीछे चल रहे हैं. इसके अलावा स्वतंत्र उम्मीदवार हुमायूं कबीर सेख को 98 वोट मिले हैं और वे अभी 6307 वोटों से पीछे चल रहे हैं. वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार रामिज राजा बिस्वास 164 वोटों के साथ 6241 वोटों से पीछे हैं.