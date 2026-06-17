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Arvind Sawant Letter: उद्धव ठाकरे के साथ फिर हो गया खेला? स्पीकर के पास पहुंची अरविंद सावंत की सीक्रेट चिट्ठी!

उद्धव ठाकरे गुट में फिर बहुत बड़ी बगावत की आहट? सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच अरविंद सावंत ने आधी रात को स्पीकर को चिट्ठी लिख चल दिया बड़ा दांव...

By: Shivani Singh | Last Updated: June 17, 2026 4:19:58 PM IST

सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच अरविंद सावंत ने आधी रात को स्पीकर को चिट्ठी लिख चल दिया बड़ा दांव
सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच अरविंद सावंत ने आधी रात को स्पीकर को चिट्ठी लिख चल दिया बड़ा दांव


उद्धव ठाकरे गुट में एक बार फिर बड़ी बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं. इस बीच, शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से गुहार लगाई है कि वे पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी ‘बागी’ गुट को मान्यता न दें. यह कदम तब उठाया गया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना (UBT) के 9 में से कम से कम 6 सांसद लोकसभा में एक अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

‘पार्टी से बड़ा कोई नहीं’- सावंत की दलील

मंगलवार देर रात स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सावंत ने साफ किया कि सदन के भीतर नेतृत्व तय करने, व्हिप नियुक्त करने और विधायी कामकाज को लेकर निर्देश देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी के पास होता है. उन्होंने कहा, ‘विधायिका दल के पास मूल राजनीतिक पार्टी से अलग कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता.’

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गौर करने वाली बात यह है कि रविवार को उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में 5 सांसद व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वे ऑनलाइन जुड़े थे.

कौन कहाँ था?

बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल ही व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. जबकि ओमप्रकाश राजे निम्बालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन शामिल हुए. शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के मुताबिक, एक अन्य सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी.

‘विभाजन’ का कोई संवैधानिक आधार नहीं

अरविंद सावंत ने अपनी चिट्ठी में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा कि ऐसी चर्चाएं हैं कि शिवसेना (UBT) के चुनाव चिह्न पर जीते कुछ सांसद एक अलग गुट के रूप में मान्यता पाने या लोकसभा में किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए स्पीकर दफ्तर से संपर्क करने की फिराक में हैं.

सावंत ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामले सीधे तौर पर राजनीतिक और विधायी दलों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे से जुड़े हैं. उन्होंने मांग की शिवसेना (UBT) को सदन में एक ही राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती रहे, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत नेता और व्हिप द्वारा ही हो. किसी भी कथित धड़े या बागी गुट को कोई अलग मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार न दिया जाए. अगर ऐसा कोई अनुरोध मिलता भी है, तो शिवसेना (UBT) का पक्ष सुने बिना कोई फैसला न लिया जाए.

दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) का हवाला

सावंत ने दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) का जिक्र करते हुए कहा कि मूल राजनीतिक दल के विलय और विधायिका दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, न कि अलग-अलग. उन्होंने कहा, ‘केवल संख्या बल का होना ही काफी नहीं है. ऐसा सोचना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के खिलाफ होगा.’

उन्होंने 2003 के 91वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि अब संविधान में विभाजन को कोई मान्यता नहीं है. इसलिए कोई भी सदस्य अयोग्यता से बचने के लिए पार्टी में फूट का बहाना नहीं बना सकता.

संजय राउत का सनसनीखेज दावा

इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच, शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार देर रात एक बड़ा दावा करके सनसनी फैला दी. राउत ने आरोप लगाया कि ‘महाराष्ट्र के सांसदों को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपये का एडवांस दिया जा रहा है.’ उनके इस बयान ने सांसदों के पाला बदलने की अटकलों को और हवा दे दी है.

वहीं दूसरी ओर, सत्ताधारी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक ने भी इन अटकलों को यह कहते हुए बल दिया कि अगर विपक्षी सांसद उनके साथ आते हैं, तो उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

Tags: sanay raut
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