एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल-सिसोदिया पर कानूनी संकट, कोर्ट ने शुरू की कंटेम्प्ट कार्रवाई

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को अब एक नए कानूनी संकट का सामना करना पड़ रहा है. जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी के मुद्दे से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के लिए अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की है. जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, उनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा शामिल हैं.

क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगती हैं इन नेताओं की हरकतें-कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इन नेताओं की हरकतें क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगती हैं. कोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा और न्यायिक कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने के लिए शुरू की गई है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्यायपालिका के फैसलों की निष्पक्ष आलोचना करना कंटेम्प्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट के खिलाफ एक सुनियोजित कैंपेन चलाना और जनता में अविश्वास पैदा करना एक गंभीर मामला है.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो का मकसद न्यायपालिका की निष्पक्षता के बारे में जनता के मन में शक पैदा करना था. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन था, लेकिन कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय, उन्होंने वीडियो और पब्लिक कैंपेन को चुना.

जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि केजरीवाल के बयानों में, उनके बयान से यह इशारा करने की कोशिश की गई कि कोर्ट सरकार, BJP या सॉलिसिटर जनरल के असर में काम कर रहा है. कोर्ट ने सवाल किया कि कोई किस अधिकार से यह दावा कर सकता है कि कोर्ट खुद से फैसला नहीं कर सकता.

अपने ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के बयान पहली नज़र में निंदनीय थे और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बराबर थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि संजीव पाठक का लेटर, और संजय सिंह और विनय मिश्रा के सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं.

कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज के पोस्ट किए गए वीडियो पर भी कड़ी टिप्पणी की, इसे “परेशान करने वाला” कहा. कोर्ट ने कहा कि वीडियो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से भी सर्कुलेट किया गया था.

कोर्ट ने साफ कहा कि यह एक्शन किसी पर्सनल नाराजगी या गुस्से में नहीं लिया जा रहा है. कोर्ट सभी पार्टियों और केस करने वालों का सम्मान करता है. ऑर्डर में कहा गया कि यह फ़ैसला पूरी तरह से सोचने-समझने के बाद और संबंधित नेताओं के कामों के आधार पर लिया गया था.