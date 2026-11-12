अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा, बेटी हर्षिता भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर

Arvind Kejriwal: गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से अब दिल्ली के पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल से ना केवल रंगदारी मांगी है बल्कि जान से मारने की भी धमकी दी है. आम आदमी पार्टी (AAP) के एक विधायक की पुलिस शिकायत के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी है और 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. शिकायत में कहा गया है कि गैंग का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता को मार देगा.

मोहाली में केस दर्ज

दिल्ली विधानसभा में तिलक नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिले. इसके बाद 6 नवंबर को AAP शासित पंजाब के मोहाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पास शिकायत दर्ज कराई गई. उन्होंने केजरीवाल और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच के लिए मोहाली के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है. पुलिस संदिग्ध के कॉल रिकॉर्ड, IP लॉग और लोकेशन की जानकारी की जांच कर रही है.

टाइगर श्रॉफ पर भी किया था हमला

जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अक्सर हाई-प्रोफाइल हस्तियों, गायकों और राजनेताओं को निशाना बनाता रहा है. पिछले महीने मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन हमलावरों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद उसका अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क फिर से चर्चा में आ गया था. बिश्नोई गैंग के दो कथित सदस्यों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली था.

टाइगर श्रॉफ से पहले यह गैंग बॉलीवुड स्टार सलमान खान, रणवीर सिंह, आमिर खान और निर्देशक रोहित शेट्टी को भी निशाना बना चुका है. मई 2022 में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, और अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई.

अमेरिका में रहने वाले अनिल पंडित ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है.. हाल ही में उसने गिरोह की ओर से खुद को चर्चा में लाने की कोशिश की है, ताकि लोगों का ध्यान अमेरिका में बिश्नोई के सहयोगी सतविंदर सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ से हट सके, जिसकी तलाश फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) कर रही है.

FBI ने इस गिरोह को ‘लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप’ (OCG) का नाम दिया है। यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करने, विदेश से स्थानीय शूटरों को भर्ती करने और अपने कामकाज के लिए फंड जुटाने के वास्ते बड़े लोगों को निशाना बनाकर व्यापारियों को धमकाने में सक्षम है.

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