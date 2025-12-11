अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता

Arunachal Pradesh Road Accident News: अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले से इस वक्त की सबसे दुखद खबर सामने आ रही है. जहां एक भीषण सड़क हादसे में असम के तिनसुकिया जिले के कम से कम 14 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. जबकि अभी भी 7 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है. जानकारी सामने आ रही है कि यह घटना हयूलियांग-चागलागम रोड पर हुई है. ये घटना तब हुई जब मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा.

तिनसुकिया के आयुक्त ने क्या कहा? (What did the Tinsukia Commissioner say?)

तिनसुकिया के आयुक्त स्वप्निल पॉल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बारे में सुबह करीब 11 बजे जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत अंजॉ और तेजू जिलों के अधिकारियों से संपर्क किया गया. दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि बचाव दल ने अब तक 14 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक व्यक्ति जीवित मिला है. बाकी सात लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें :-

आयुक्त पॉल ने और क्या-क्या कहा? (What else did Commissioner Paul say?)

इसके अलावा, आयुक्त पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए तिनसुकिया प्रशासन की ओर से एक विशेष टीम, जिसमें क्षेत्राधिकारी, पुलिसकर्मी और राहतकर्मी शामिल हैं, को तुरंत पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश भेजा गया. यह टीम तेजू पहुंच चुकी है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और खोजबीन अभियान का समन्वय कर रही है. उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमारी टीम ने घटनास्थल के हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया है. दो-तीन घंटे के भीतर हम और विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे. लापता लोगों की खोज के लिए अतिरिक्त बल की भी मांग की गई है.

हयूलियांग-चागलागम मार्ग को बेहद संवेदनशील माना जाता है (The Hayuliang-Chaglagam route is considered extremely sensitive)

जानकारी सामने आ रही है कि हयूलियांग-चागलागम मार्ग को पहाड़ी भूस्खलन, संकरी सड़कों और गहरी खाइयों के कारण संवेदनशील माना जाता है. अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय मौसम सामान्य था, लेकिन सड़क के किनारे उचित सुरक्षा अवरोध नहीं होने के कारण वाहन को संतुलन खोने पर रोक पाना संभव नहीं हो पाया. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और राज्य सरकार राहत एवं मुआवजे पर विचार कर रही है.

यह भी पढ़ें :-