Home > देश > अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता

अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता

Arunachal Pradesh News: अरुणाचल प्रदेश में 1000 फीट नीचे खाई में एक डंप ट्रक गिरने से असम के कम से कम 21 मजदूरों की मौत होने की खबर सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 11, 2025 11:10:01 PM IST

arunachal pradesh road accident news
arunachal pradesh road accident news


Arunachal Pradesh Road Accident News: अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले से इस वक्त की सबसे दुखद खबर सामने आ रही है. जहां एक भीषण सड़क हादसे में असम के तिनसुकिया जिले के कम से कम 14 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. जबकि अभी भी 7 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है. जानकारी सामने आ रही है कि यह घटना हयूलियांग-चागलागम रोड पर हुई है. ये घटना तब हुई जब मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा.

तिनसुकिया के आयुक्त ने क्या कहा? (What did the Tinsukia Commissioner say?)

तिनसुकिया के आयुक्त स्वप्निल पॉल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बारे में सुबह करीब 11 बजे जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत अंजॉ और तेजू जिलों के अधिकारियों से संपर्क किया गया. दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि बचाव दल ने अब तक 14 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक व्यक्ति जीवित मिला है. बाकी सात लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें :- 

CAA के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का वितरण हुआ शुरू, 1127 आवेदकों में से 35 लोगों मिली नागरिकता; यहां जानें सारी डिटेल्स

युक्त पॉल ने और क्या-क्या कहा? (What else did Commissioner Paul say?)

इसके अलावा, आयुक्त पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए तिनसुकिया प्रशासन की ओर से एक विशेष टीम, जिसमें क्षेत्राधिकारी, पुलिसकर्मी और राहतकर्मी शामिल हैं, को तुरंत पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश भेजा गया. यह टीम तेजू पहुंच चुकी है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और खोजबीन अभियान का समन्वय कर रही है. उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमारी टीम ने घटनास्थल के हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया है. दो-तीन घंटे के भीतर हम और विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे. लापता लोगों की खोज के लिए अतिरिक्त बल की भी मांग की गई है.

हयूलियांग-चागलागम मार्ग को बेहद संवेदनशील माना जाता है (The Hayuliang-Chaglagam route is considered extremely sensitive)

जानकारी सामने आ रही है कि हयूलियांग-चागलागम मार्ग को पहाड़ी भूस्खलन, संकरी सड़कों और गहरी खाइयों के कारण संवेदनशील माना जाता है. अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय मौसम सामान्य था, लेकिन सड़क के किनारे उचित सुरक्षा अवरोध नहीं होने के कारण वाहन को संतुलन खोने पर रोक पाना संभव नहीं हो पाया. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और राज्य सरकार राहत एवं मुआवजे पर विचार कर रही है.

यह भी पढ़ें :- 

SIR News: इन राज्यों में चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की समय सीमा, यूपी में ड्राफ्ट रोल अब इस तारीख को होगा जारी

Tags: Arunachal pradesh newsarunachal pradesh road accident newsassam latest news in hindiassam newsassam news in hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता
अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता
अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता
अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों को ले जा रही ट्रक; 14 की मौत और 7 अब भी लापता