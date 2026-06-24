Arunachal Pradesh floods: अरुणाचल में भारी बारिश से भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ में 3 लोग लापता

Arunachal Pradesh Floods: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के एक्टिव होने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. पूर्वोत्तर के अहम राज्य अरुणाचल प्रदेश में बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है. राज्य के केयी पैन्योर जिले में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण बुधवार (24 जून, 2026) को सुबह के दौरान अचानक बाढ़ आ गई. भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया. जलभराव के चलते इलाके के 18 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है.

अचानक आई बाढ़ से 3 लोग लापता

वहीं, असम में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार भी अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते आई अचानक पर नजर रख रही है. बाढ़ से पैदा हो रही स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है. अरुणाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन सचिव दानी सुलू की मानें तो यजाली सर्कल के तहत पूसा के पास नीपको प्रोजेक्ट कॉलोनी में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. इसके साथ ही बाढ़ के चलते 3 लोग लापता हो गए. मिली जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश के चलते बन रही एक रिटेनिंग वॉल (सुरक्षा दीवार) गिर गई. कॉलोनी औक उसके आस-पास के निचले रिहायशी इलाकों में भारी मात्रा में पानी भर गया. बताया जा रहा है कि शाम तक बाढ़ का पानी उतरने की बात कही जा रही है.

असम-अरुणाचल सड़क मार्ग प्रभावित

यहां पर बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास नेशनल हाईवे 315 प्रभावित है, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है. इसी कड़ी में बुधवार सुबह ही असम के डिब्रूगढ़ जिले में जॉयपुर के पास नेशनल हाईवे का हिस्सा लैंडस्लाइड के चलते प्रभावित हुआ.

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बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के तिरप में एनएच 315 (A) का देउमाली-कुंसा कनेक्टिंग पॉइंट लैंडस्लाइड से प्रभावित हुआ. वहीं, इलाके के लोगों ने कहा, ‘किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए हाईवे अथॉरिटी से हाईवे को तुरंत ठीक करने की अपील की गई है.’

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