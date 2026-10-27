Home > देश > Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!

Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!

Arnab Cyclone in North Chennai: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अर्नब तेजी से आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. इससे पहले उत्तरी चेन्नई में उसका रौद्र रूप देखने को मिला, जिसका वीडियो सामने आया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 27, 2026 10:55:44 PM IST

अर्नब चक्रवाती तूफान का उत्तरी चेन्नई में दिखा रौद्र रूप
अर्नब चक्रवाती तूफान का उत्तरी चेन्नई में दिखा रौद्र रूप


बंगाल की खाड़ी से एक ऐसा चक्रवाती तूफान उठा है, जो आने वाले दिनों में कई राज्यों में तबाही मचा सकता है. उसका नाम है ‘अर्नब’. यह भीषण चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इससे पहले उत्तरी चेन्नई में इसका भयावह रूप दिखा है, जहां मोटरसाइकिलें और लोग तिनके की तरह बहते दिख रहे हैं. यह दृश्य आने वाले खतरे का संकेत दे रहे हैं. 

रौद्र रूप आया सामने

चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का उत्तरी चेन्नई में कहर देखने को मिल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है समुद्र का पानी सुरक्षा बैरियर तोड़कर सड़कों पर आ गया, जिससे ऑटो और बाइक समेत कई गाड़ियां पानी में फंस गईं. हालात की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं.



मौसम विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ बेहद शक्तिशाली हो गया है. इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह यनम के आसपास बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है.

उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी

इसके अलावा मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, 28 अक्टूबर को ओडिशा, 28-29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और 29 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है.

Tags: Arnab CycloneChennai WeatherCyclone ArnabNorth Chennai Cyclone
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026
Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!
Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!
Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!
Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!
Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!