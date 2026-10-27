Arnab Cyclone: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का रौद्र रूप, उत्तरी चेन्नई से आई भयावह तस्वीर; तिनके की तरह बही मोटरसाइकिलें!

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बंगाल की खाड़ी से एक ऐसा चक्रवाती तूफान उठा है, जो आने वाले दिनों में कई राज्यों में तबाही मचा सकता है. उसका नाम है ‘अर्नब’. यह भीषण चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इससे पहले उत्तरी चेन्नई में इसका भयावह रूप दिखा है, जहां मोटरसाइकिलें और लोग तिनके की तरह बहते दिख रहे हैं. यह दृश्य आने वाले खतरे का संकेत दे रहे हैं.
रौद्र रूप आया सामने
चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का उत्तरी चेन्नई में कहर देखने को मिल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है समुद्र का पानी सुरक्षा बैरियर तोड़कर सड़कों पर आ गया, जिससे ऑटो और बाइक समेत कई गाड़ियां पानी में फंस गईं. हालात की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं.
Due to Cyclone Arnab Storm Surge effect in Ennore North Chennai #CycloneArnab https://t.co/kQqWJuLx5G
— MasRainman (@MasRainman) October 27, 2026
मौसम विभाग की चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ बेहद शक्तिशाली हो गया है. इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह यनम के आसपास बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है.
उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी
इसके अलावा मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, 28 अक्टूबर को ओडिशा, 28-29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और 29 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है.
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