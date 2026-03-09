Home > देश > Momos death case: बाहर का खाना बना जानलेवा? मोमोज खाने के बाद दो मासूमों की मौत

Momos death case: पंजाब के तरनतारन में मोमोज और चाप खाने के बाद दो बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और शरीर नीला पड़ गया. कुछ ही देर में दोनों ने दम तोड़ दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: March 9, 2026 1:43:05 PM IST

Momos death case: पंजाब के तरनतारन में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां मोमोज और चाप खाने के कुछ ही घंटों बाद दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और खाने की रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.

मोमोज खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक, यह घटना तरनतारन की डीएसपी वाली गली की है. मृत बच्चों की पहचान 7 वर्षीय आरव और 5 वर्षीय दानिका के रूप में हुई है.
परिजनों के अनुसार, शुक्रवार शाम बच्चों ने बाहर का खाना खाने की जिद की थी. इसके बाद उनके पिता बाजार से मोमोज और चाप खरीदकर लाए. दोनों बच्चों ने खुशी-खुशी खाना खाया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी.

शरीर पर उभर आए लाल निशान

परिवार के मुताबिक, रात होते-होते बच्चों को परेशानी होने लगी और उनका शरीर नीला पड़ गया इससे परिजन घबरा गए. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उससे पहले ही दोनों बच्चों की मौत हो गई. इस घटना से परिवार सदमे में है और इलाके में भी मातम का माहौल है.

पुलिस ने रेहड़ी वाले को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि जिस रेहड़ी वाले से मोमोज और चाप खरीदे गए थे, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी वजह

पुलिस का कहना है कि बच्चों की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि खाने में किसी तरह की मिलावट या खराब सामग्री तो इस्तेमाल नहीं की गई थी.

इलाके में दहशत 

इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दुख का माहौल है. स्थानीय लोग भी इस घटना से बेहद आहत हैं और मामले की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं. परिवार के लिए यह हादसा बेहद दर्दनाक साबित हुआ है, क्योंकि कुछ ही घंटों में उनके दोनों बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई.

