Operation Sindoor: इस बार नक्शे से मिटा देंगे…आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की दहाड़, कांप गया पूरा पाकिस्तान

Army Chief Warning Pakistan: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह वैश्विक मानचित्र पर बना रहना चाहता है, तो उसे भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करना होगा. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा संयम फिर नहीं दिखाएंगे, इस बार ज़्यादा निर्णायक और सशक्त प्रतिक्रिया का संकेत दिया.

इस बार भूगोल से मिटा देंगे…

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि, “इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे… इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह भूगोल में रहना चाहता है या नहीं. अगर पाकिस्तान भूगोल में रहना चाहता है, तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा.”

ऑपरेशनल तैयारियों का किया निरीक्षण

जनरल द्विवेदी ने सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों का आकलन करने के लिए बीकानेर सैन्य स्टेशन सहित अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया. अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, गणमान्य नागरिकों और सैनिकों से बातचीत की. उन्होंने आधुनिकीकरण, युद्ध तैयारियों में सुधार, तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने और ऑपरेशनल उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए सेना की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया.

थल सेनाध्यक्ष ने राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पूर्व सैनिकों लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह शेखावत (सेवानिवृत्त), लेफ्टिनेंट कर्नल बीरबल बिश्नोई (सेवानिवृत्त), रिसालदार भंवर सिंह (सेवानिवृत्त) और हवलदार नखत सिंह (सेवानिवृत्त) को भी सम्मानित किया.

Army chief Gen Upendra Dwivedi clear & straight msg to #Pakistan: इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। वो संयम हम नहीं रखेंगे जो पिछली बार सिंदूर वन प्वाइंट ज़ीरो में रखा था। हम इस बार आगे की कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान को एक ख़ुद सोचना होगा कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है… pic.twitter.com/890GriRSYB — Manish Prasad (@manishindiatv) October 3, 2025

ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए एक मिसाल – एयर चीफ मार्शल एपी सिंह

वायुसेना दिवस से पहले, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए इसे दुनिया के लिए एक मिसाल बताया. प्रेस वार्ता के दौरान, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय वायु सेना ने अपनी लड़ाकू शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से 2047 का रोडमैप तैयार किया है. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय का प्रदर्शन करता है.

उन्होंने कहा, “इस ऑपरेशन ने इतिहास रच दिया है क्योंकि भारतीय सेना ने लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक प्रहार किया है. उन्नत ‘सुदर्शन चक्र’ प्रणाली पर भी काम चल रहा है.”

