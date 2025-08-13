Armaan Malik पर लगा चौथी शादी का आरोप! पटियाला जिला अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में किया तलब, इस दिन होगी कोर्ट में पेशी

Armaan Malik: बिग बॉस ओटीटी 3 के प्रतियोगी और यूट्यूबर अरमान मलिक, उनकी पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक को पटियाला जिला अदालत ने दो अलग-अलग कानूनी मामलों में तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने तीनों को 2 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

अरमान मलिक पर चार विवाह करने का आरोप

लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समन दविंदर राजपूत द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अरमान मलिक ने हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए न केवल दो, बल्कि चार महिलाओं से विवाह किया है। यह अधिनियम हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए एक समय में केवल एक ही विवाह की अनुमति देता है, और इसके तहत एक से अधिक विवाह अवैध माने जाते हैं।

यही नहीं याचिका में अरमान और पायल पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि पायल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में हिंदू देवी काली की पोशाक पहनी थी, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया था। शिकायतकर्ता का तर्क है कि इस कृत्य ने धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया है और यह भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब पायल द्वारा देवी महाकाली के चित्रण, जिसमें त्रिशूल और मुकुट जैसे धार्मिक प्रतीक शामिल थे, इसको कई दर्शकों ने अनुचित माना।

पायल पश्चाताप करने पहुंची थी मंदिर

इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद, जुलाई 2025 में, अरमान और पायल ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के कई संकेत दिए। 22 जुलाई को, वे पटियाला के काली माता मंदिर गए, जहाँ उन्होंने प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। अगले दिन, यह जोड़ा मोहाली के खरड़ स्थित एक और काली मंदिर गया, जहाँ पायल ने कथित तौर पर सात दिनों की धार्मिक तपस्या की। इसमें मंदिर परिसर की सफाई और अनुष्ठान शामिल थे।

वहीँ कहा यह भी जा रहा है कि उनके प्रयास हरिद्वार की यात्रा के साथ जारी रहे, जहाँ उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद और क्षमा मांगी।

अरमान मलिक और उनकी पत्नियां

अरमान अपनी दो पत्नियों, पायल और कृतिका मलिक, से शादी के लिए जाने जाते हैं। तीनों ने सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीज़न में भाग लिया और शो में सबसे चर्चित प्रतियोगी भी रहे।

उनके चार बच्चे हैं – चिरायु, तुबा, अयान और ज़ैद। अरमान ने 2011 में पायल से शादी की और 2018 में उन्होंने पायल की सबसे अच्छी दोस्त कृतिका से शादी कर ली।