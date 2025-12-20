Home > देश > ‘हम कुत्ते हैं क्या?’ स्पाइसजेट के खराब लंच पैकेज पर पुणे एयरपोर्ट पर फूटा यात्रियों का गुस्सा

‘हम कुत्ते हैं क्या?’ स्पाइसजेट के खराब लंच पैकेज पर पुणे एयरपोर्ट पर फूटा यात्रियों का गुस्सा

Pune News: हाल ही में कई विवादों की वजह से फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स लगातार खबर में रहे है. अब स्पाइसजेट भी इसी तरह की एक घटना में शामिल हो गई है. पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों ने खाने की क्वालिटी को लेकर हंगामा किया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 20, 2025 9:00:06 PM IST

Maharashtra news
Maharashtra news


Pune News: हाल ही में कई विवादों की वजह से फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स लगातार खबर में रहे है. अब स्पाइसजेट भी इसी तरह की एक घटना में शामिल हो गई है. पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों ने खाने की क्वालिटी को लेकर हंगामा किया है. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यात्री खाने की क्वालिटी को लेकर गुस्से में दिख रहे है. भीड़ से घिरे स्पाइसजेट के एक कर्मचारी को जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है. जब वह मना करता है, तो यात्री कहते हैं, “तुम इसे नहीं खा सकते… और हमें यह जानवरों वाला खाना खाना है? क्या हम कुत्ते हैं?” यह घटना फ्लाइट में देरी के बाद हुई, जिसके बाद स्पाइसजेट ने एयरपोर्ट पर यात्रियों को खाना दिया था.

वीडियो में यात्री खाने की खराब क्वालिटी से गुस्सा दिख रहे हैं. वे शिकायत करने के लिए एक ग्राउंड स्टाफ मेंबर को बुलाते है. जब वह उनसे खाना खाने के लिए कहता है, तो यात्री और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके हाथ में खाने का पैकेट थमाकर उसे खाने के लिए मजबूर करते है.

‘क्या हम जानवर हैं या इंसान?’

एक यात्री कहता है, “यह आपके लिए रखा था, सर, इसे खाइए.” स्टाफ मेंबर कहता है, “मैं इसे नहीं खाऊंगा.” दूसरा यात्री पूछता है, “तुम इसे क्यों नहीं खाओगे?… अगर तुम इसे नहीं खाओगे… तो क्या हम कुत्ते हैं? तुम खाना खाओ… खाओ… यहीं सबके सामने खाओ. हमें भी पता चले कि हम जानवर हैं या इंसान.”

स्टाफ पानी मांगता है, यात्री ताना मारते हैं

स्टाफ मेंबर पानी मांगता है. यात्री उसे पानी की बोतल देते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं, “एक चम्मच खाने के बाद ही पानी मांग रहे हो?” यात्री उसे पूरा खाना खाने के लिए कहते है. स्टाफ मेंबर चावल का एक और चम्मच खाता है और डिब्बा बंद कर देता है. यात्री पूछते है, “तुम पूरा क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया?” स्टाफ मेंबर कहता है, “ठीक है…” यात्री कहता है, “अगर ठीक होता, तो दो चम्मच खाने के बाद तुम्हारा चेहरा तीन रुपये के नोट जैसा नहीं लगता. चलो, पूरा खाओ.”

वायरल वीडियो पर स्पाइसजेट ने क्या कहा?

स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह वीडियो दो हफ्ते से ज़्यादा पुराना है. यात्रियों को दिया गया खाना ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का था. यह एक ऑथराइज़्ड वेंडर से लिया गया था जो स्पाइसजेट के साथ-साथ एयरपोर्ट पर ऑपरेट होने वाली कई दूसरी एयरलाइंस और टर्मिनल के अंदर ग्राहकों को पैक्ड खाना सप्लाई करता है. यह घटना स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-8124 से जुड़ी है. यह फ्लाइट दिल्ली जा रही थी और सात घंटे से ज़्यादा लेट हो गई थी. एयरपोर्ट पर फंसे यात्री परेशान और थके हुए थे, और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था.

