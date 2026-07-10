West Bengal: कंडोम, शराब की बोतलें और…, कॉलेज के यूनियन रूम का दरवाजा खुलते ही दिखा ऐसा नजारा; उड़े सबके होश

कोलकाता से सटे न्यू बैरकपुर में एपीसी कॉलेज का यूनियन रूम खोला गया तो उसमें आपत्तिजनक सामान मिला. अंदर इस्तेमाल किए हुए कंडोम के पैकेट, शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, डंडे और दूसरी चीजें मिलीं. इस घटना ने कॉलेज कैंपस में यूनियन रूम के गलत इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यूनियन रूम कर दिए गए थे सील

दरअसल, 2025 में स्टूडेंट यूनियन चुनाव न होने की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य के सभी कॉलेजों के यूनियन रूम सील कर दिए गए थे. हाल ही में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक तय प्रोसेस के तहत सभी यूनियन रूम को फिर से खोलने का निर्देश दिया था.

इस प्रोसेस के मुताबिक, प्रिंसिपल या टीचर-इन-चार्ज की मौजूदगी में पांच लोगों की टीम की मौजूदगी, पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी और सात दिनों के अंदर विकास भवन को रिपोर्ट जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है. कोई भी आपत्तिजनक सामान मिलने पर तुरंत गवर्निंग बॉडी और DPI को इसकी जानकारी देनी होगी.

बड़ी मात्रा में मिला आपत्तिजनक सामान

इस प्रोसेस के तहत शुक्रवार को APC कॉलेज का यूनियन रूम खोला गया, जहां बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला. इसके बाद, स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि TMC के राज में TMCP के कार्यकर्ताओं ने यूनियन रूम पर कब्ज़ा कर लिया था और दूसरे स्टूडेंट्स को अंदर जाने से रोका था.

घटना से नाराज हैं कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स

स्टूडेंट्स का कहना है कि TMCP को अब जो सामान मिला है, उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स भी इस घटना से नाराज़ हैं. उन्होंने दोषियों की पहचान करने और उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग की है.