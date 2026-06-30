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AP EAPCET Result 2026 का इंतजार खत्म! आज आ सकता है रिजल्ट, जानिए कैसे करें चेक स्कोरकार्ड और कब शुरू होगी काउंसलिंग

AP EAMCET Result 2026: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) इस सप्ताह AP EAPCET (पूर्व में AP EAMCET) 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम 30 जून को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 30, 2026 11:36:51 AM IST

AP EAMCET Result 2026 आज हो सकता है जारी
AP EAMCET Result 2026 आज हो सकता है जारी


AP EAMCET Result 2026: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) जल्द ही आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एपी ईएएमसीईटी/EAMCET) 2026 का रिजल्ट घोषित कर सकता है. हालांकि परिषद की ओर से अभी तक परिणाम और काउंसलिंग की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट 30 जून को जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

12 मई से 20 मई के बीच हुई थी परीक्षा

एपी ईएएमसीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन 12 मई से 20 मई 2026 के बीच किया गया था. राज्य भर से बड़ी संख्या में छात्रों ने इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा दी थी. अब अभ्यर्थियों को अपने परिणाम और रैंक का इंतजार है, जिसके आधार पर उन्हें विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों में प्रवेश मिलेगा.

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रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी काउंसलिंग

एपी ईएएमसीईटीT रिजल्ट घोषित होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी. काउंसलिंग में निम्न चरण शामिल होंगे:

  • काउंसलिंग के प्रमुख चरण
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
  • दस्तावेजों का सत्यापन
  • वेब ऑप्शन एंट्री
  • मॉक सीट अलॉटमेंट
  • अंतिम सीट आवंटन
  • सीट की पुष्टि
  • शुल्क का भुगतान

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि पसंदीदा कॉलेज मिलने के बाद समय पर फीस जमा कर सीट सुरक्षित कर लें.

रिजल्ट ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाएं. होमपेज पर दिखाई देने वाले “एपी ईएएमसीईटी रिजल्टs 2026” लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करें. सबमिट बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड और सेव कर लें.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

रिजल्ट जारी होने के बाद उपलब्ध स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी.

स्कोरकार्ड में शामिल विवरण

छात्र का नाम
रोल नंबर
माता-पिता का नाम
श्रेणी (यदि लागू हो)
प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
कुल अंक
रैंक और अन्य परीक्षा संबंधी विवरण

यदि स्कोरकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उम्मीदवारों को तुरंत परिषद से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

किस आधार पर तैयार होगा परिणाम?

एपी ईएएमसीईटी 2026 का परिणाम 75:25 वेटेज फॉर्मूले के आधार पर तैयार किया जाएगा.

वेटेज का नियम

  • 75 प्रतिशत वेटेज एपी ईएएमसीईटीT परीक्षा के अंकों को दिया जाएगा.
  • 25 प्रतिशत वेटेज कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर जोड़ा जाएगा.
  • संयुक्त स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट और रैंक निर्धारित की जाएगी.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.

न्यूनतम योग्यता

कुल 160 अंकों में से कम से कम 40 अंक प्राप्त करना जरूरी है.
जो उम्मीदवार न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें रैंक नहीं दी जाएगी और वे काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे.

उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

रिजल्ट जारी होने से पहले उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें. साथ ही काउंसलिंग में आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी पहले से तैयार कर लें ताकि परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

Tags: ap eamcet result 2026ap eapcet result
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