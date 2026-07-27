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बेटे के लिए सब सहता रहा…अनुराग डोभाल का छलका दर्द, परिवार से तोड़ा नाता, पत्नी पर लगाए बेवफाई के आरोप

Anurag Doval: यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पत्नी रितिका चौहान पर बेवफाई और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कथित कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कई दावे किए हैं. साथ ही बेटे से मिलने नहीं देने और एलिमनी की मांग का भी आरोप लगाया है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 4:58:05 PM IST

परिवार के बाद अब पत्नी पर फूटा अनुराग डोभाल का गुस्सा
परिवार के बाद अब पत्नी पर फूटा अनुराग डोभाल का गुस्सा


Anurag Doval: यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अनुराग डोभाल एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. यूके07 राइडर के नाम से लोकप्रिय अनुराग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपनी पत्नी रितिका चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें वैवाहिक रिश्ते में धोखा मिला है और इस संबंध में उन्होंने कुछ कथित सबूत भी सार्वजनिक किए हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और रितिका चौहान की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

वीडियो में किए कई दावे

अनुराग डोभाल द्वारा साझा किए गए वीडियो में कुछ कथित कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और एक कथित कबूलनामे का जिक्र किया गया है. वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी ने शादी और सगाई के बाद किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात न करने की बात कही थी. इसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए उसे रितिका का ‘बेस्ट फ्रेंड’ बताया और उसके साथ रिश्ते होने का आरोप लगाया.

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बच्चे की खातिर सब छिपाता रहा

वीडियो शेयर करते हुए अनुराग डोभाल ने लिखा कि वह अपने बच्चे की वजह से लंबे समय तक कई बातें छिपाते रहे और माफ करने की कोशिश करते रहे. उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी इस स्थिति का फायदा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें आर्थिक, कानूनी और मानसिक रूप से परेशान किया गया. अनुराग ने लिखा कि उन्होंने रिश्ते और परिवार को बचाने के लिए कई बातों को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं रहा.

बेटे से मिलने नहीं देने का भी लगाया आरोप

अनुराग डोभाल ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे भारी भरकम एलिमनी की मांग की जा रही है. अनुराग का यह भी दावा है कि बेटे से मिलने के लिए वह पहले ही 37 लाख रुपये दे चुके हैं.

2025 में हुई थी शादी

अनुराग डोभाल और रितिका चौहान ने वर्ष 2025 में शादी की थी. दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम अनुरित बताया गया है. हाल के घटनाक्रम के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं

फिलहाल अनुराग डोभाल द्वारा लगाए गए आरोप एकतरफा दावे हैं. इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और रितिका चौहान की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में मामले के सभी पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Tags: Anurag DovalAnurag Doval wife
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