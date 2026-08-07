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Assam Flood: बाढ़ की तस्वीरें देख पसीजा अनुपम खेर का दिल, दान किए 5 लाख; इन एक्टरों ने भी दिखाई दरियादिली

Assam Flood | Anupam Kher: अनुपम खेर ने असम में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपये का दान दिया है. इस योगदान के ज़रिए, 'स्पेशल 26' के एक्टर ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई और राज्य में चल रहे राहत कार्यों में सहयोग किया

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 8:01:16 PM IST

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Assam Flood | Anupam Kher: अनुपम खेर ने असम में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपये का दान दिया है. इस योगदान के ज़रिए, ‘स्पेशल 26’ के एक्टर ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई और राज्य में चल रहे राहत कार्यों में सहयोग किया. यह दान RTGS के ज़रिए दिया गया और रकम सीधे आधिकारिक राहत कोष में ट्रांसफर की गई, ताकि बाढ़ प्रभावित राज्य में बचाव, राहत और पुनर्वास के कामों में मदद मिल सके. यह योगदान तब आया है जब अनुपम खेर ने देश भर के लोगों से बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच असम की मदद करने की अपील की थी.

देखा नहीं जा रहा- अनुपम खेर 

‘तन्वी द ग्रेट’ के एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने उन हज़ारों परिवारों की मुश्किलों का ज़िक्र किया जिन्होंने अपने घर और रोज़गार खो दिए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘दोस्तों, इस भयानक बाढ़ की तस्वीरें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है. टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर जो नज़ारे दिख रहे हैं, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है. कुछ लोगों ने अपने परिवार खो दिए हैं, तो कुछ ने अपने घर. कई बच्चे और बुज़ुर्ग खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं.’

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असम मदद में आगे आए ये एक्टर 

असम में आई विनाशकारी बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और कई लोगों की जान ले ली है. इस संकट के बीच, आलिया भट्ट और सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई कलाकार राहत कार्यों में मदद करने और लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं. ये सितारे लोगों से दान करने और बाढ़ से प्रभावित ज़रूरतमंद परिवारों तक ज़रूरी सामान पहुँचाने में मदद करने की अपील कर रहे हैं.

इन कलाकारों ने दिया फंड 

सलमान खान 
आलिया भट्ट 
भूमी पडनेकर 
सिंगर पापोन
अदा शर्मा 

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Tags: anupam kherassam floodbollywood
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