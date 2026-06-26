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AAY लाभार्थियों के लिए खुशखबरी! सरकार बदलने जा रही राशन देने का तरीका, इन लोगों को होगा फायदा

AAY Ration Card: केंद्र सरकार AAY राशन नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव लागू होने पर परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज मिलेगा, जबकि अधिकतम सीमा 35 किलो रहेगी. इससे बड़े गरीब परिवारों को अधिक लाभ मिल सकता है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 26, 2026 11:28:43 AM IST

AAY लाभार्थियों के लिए खुशखबरी! सरकार बदलने जा रही राशन देने का तरीका, इन लोगों को होगा फायदा


Antyodaya Anna Yojana Ration Card: देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए सरकार जल्द ही राशन वितरण के नियमों में अहम बदलाव कर सकती है. केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत मिलने वाले मुफ्त अनाज के अधिकार को परिवार आधारित व्यवस्था से हटाकर प्रति व्यक्ति आधार पर लागू करने की तैयारी में है. यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो बड़े परिवारों को पहले की तुलना में ज्यादा अनाज मिल सकेगा, जबकि छोटे परिवारों के लिए व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ अधिक न्यायसंगत तरीके से पहुंचाना है.

 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन का प्रस्ताव

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026 का प्रस्ताव जारी किया गया है और सरकार ने 13 जुलाई तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.

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 अभी कैसे मिलता है AAY परिवारों को राशन?

मौजूदा नियमों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को परिवार के सदस्यों की संख्या चाहे जितनी भी हो, हर महीने कुल 35 किलो अनाज दिया जाता है. वहीं प्राथमिकता श्रेणी (Priority Household) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है. इसी असमानता को दूर करने के लिए सरकार नई व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है.

 नए नियम में किसे मिलेगा ज्यादा लाभ?

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार अब AAY परिवारों को प्रति सदस्य हर महीने 7 किलो अनाज देने की योजना है. हालांकि अधिकतम सीमा 35 किलो प्रति परिवार ही रहेगी. इसका मतलब है कि पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पहले की तरह 35 किलो अनाज मिलेगा, जबकि परिवार के आकार के अनुसार वितरण अधिक संतुलित होगा.

 छोटे परिवारों को कितना मिलेगा राशन?

यदि किसी AAY परिवार में केवल दो सदस्य हैं तो उन्हें प्रस्तावित नियम के तहत हर महीने 14 किलो अनाज मिलेगा. यानी छोटे परिवारों को उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर राशन मिलेगा, जबकि बड़े परिवारों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है.

 सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार का कहना है कि ये बदलाव मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण (Human Life Cycle Approach) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना तथा जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है. फिलहाल AAY और प्राथमिकता श्रेणी के सभी पात्र लाभार्थियों को चावल और गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

Tags: AAY Ration cardAntyodaya Anna Yojana Ration CardAntyodaya Anna Yojana Ration Card benefits
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