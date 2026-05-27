एक और नीला ड्रम… हाथ पर लिखा ‘नेहा’ और बनाया दिल, इलाके में डर और दहशत

Patiala Blue Drum Case: पंजाब के पटियाला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां अर्बन स्टेट इलाके में बुधवार की सुबह हड़कंप मच गया. डीसीडब्ल्यू पोल के नजदीक एक नीले रंग के ड्रम में लड़की का शव मिलने से हंगामा हो गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ ही मौके पर तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

शव किसी लड़की का था, जिसकी उम्र लगभग 15 से 18 साल के बीच लग रही है. उसके एक हाथ पर नेहा लिखा हुआ था और दूसरे हाथ पर दिल बना हुआ था. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़की का नाम नेहा हो सकता है.

नीले ड्रम में भरकर फेंका गया शव

शुरुआती जांच में अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवती की हत्या कर उसका शव ठिकाने लगाया गया है. शव को छिपाने के लिए उसे नीले ड्रम में भरकर सुनसान जगह पर फेंका गया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है. इस बारे में मामले की जांच करने के बाद ही पता चल सकेगा कि ये हत्या किसने की और हत्या की वजह क्या रही? वहीं पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर सभी सबूतों को इकट्ठा किया है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की है. पुलिस ड्रम को वहां पर लाने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए फुटेज खंगाल रही है. पुलिस अधिकारी गुरविंदर सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना मिली थी. इसमें बताया गया था कि डीसीडब्ल्यू पोल के पास एक ड्रम में इंसानी शव पड़ा हुआ है. पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने ड्रम की जांच की, तो अंदर से एक युवती का शव मिला. इसके बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है.

पोस्टमार्टम के बाद चलेगा पता

महिला के हाथ पर नेहा लिखा हुआ था. दूसरे हाथ पर दिल बना हुआ था. पुलिस का मानना है कि इन टैटू के आधार पर महिला की पहचान की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सरकारी राजिंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. यहां पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट खंगाल रही है.

ये भी पढ़ें: खाने में संकोच नहीं करती थीं सारा अली खान, पिज्जा और ब्राउनी का जमकर लिया स्वाद, ऐसे किया ट्रांसफोर्मेशन