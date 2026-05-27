Home > देश > ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी बैठक में भी आई थीं नजर

ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी बैठक में भी आई थीं नजर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हलचल देखने को मिल रही है. हाल ही में ममता बनर्जी की चहेती टीएमसी सांसद काकोली घोष ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद वे बीजेपी की बैठक में भी नजर आई थीं.

By: Deepika Pandey | Published: May 27, 2026 3:09:42 PM IST

काकोली घोष ने टीएमसी से दिया इस्तीफा
काकोली घोष ने टीएमसी से दिया इस्तीफा


Kakoli Ghosh: पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है. टीएमसी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अलग हो रहे हैं. टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने के तुरंत बाद वे तृणमूल कांग्रेस के 6 और मौजूदा विधायकों के साथ मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की हाई-लेवल प्रशासनिक समीक्षा बैठक में नजर आई थीं. बारासात की वरिष्ठ सांसद डॉ. काकोली घोष दस्तीदार बीते कुछ समय से टीएमसी के अंदर हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही थीं.

सीएम के मंच पर नजर आईं कोकिला घोष

हाल ही में काकोली घोष ने बीजेपी से इस्तीफा दिया. इसके बाद बारासात की सांसद टीएमसी के छह विधायकों के साथ मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करती नजर आईं. इस बैठक में देगंगा क्षेत्र से तृणमूल विधायक अनीसुर रहमान बिस्वास, हारोआ विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल मतीन और स्वरूपनगर से बीना मंडल के साथ ही बशीरहाट संसदीय क्षेत्र के तीन दूसरे विधायक भी शामिल रहे.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: क्यों लड़की को मारना चाहते थे पिता और भाई? बच कर निकली, तो थाने में खुद को ही लगा ली आग

टीएमसी नेता ने कसा तंज

काकोली घोष के इस्तीफा देने के बाद टीएमसी के नेता और सांसद काफी नाराज नजर आए. वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए काकोली घोष और विधायकों पर तंज कसा. उन्होंने लिखा कि जो लोग पार्टी से इस्तीफा देकर गए हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा बेहद सुगम और सुखद हो. अब नई पार्टी में जाने के बाद आपके ऊपर लगे पुराने दाग और वित्तीय विवाद खत्म हो जाएंगे. नई पार्टी का नया अध्याय आपके असफल प्रयासों को पूरा करेगी.

कौन हैं काकोली घोष?

66  वर्षीय काकोली घोष दस्तीदार बारासात लोकसभा की चार बार की सांसद हैं. टीएमसी ने उन्हें साल 2009 में पहली बार टिकट दी थी और जीत हासिल की. इसके बाद 2014 में भी  उन्हें जीत मिली.  फिर 2019 और 2024 लोकसभा में भी वे टीएमसी की टिकट से जीत हासिल कर संसद पहुंचीं. काकोली घोष पेशे से डॉक्टर हैं. उन्होंने कोलकाता के आरजी कॉलेज से पढ़ाई की. वे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासात की रहने वाली हैं. उनके पति का नाम डॉक्टर सुदर्शन घोष है, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं. वे पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं.

ये भी पढ़ें: क्यों लड़की को मारना चाहते थे पिता और भाई? बच कर निकली, तो थाने में खुद को ही लगा ली आग

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं...

May 27, 2026

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू,...

May 27, 2026

शहतूत खाने के 6 फायदे

May 27, 2026

इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे

May 27, 2026

IPL में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? इस...

May 27, 2026

समंदर किनारे जैकलीन फर्नांडिस ने बिखेरा जलवा, शेयर की Bold...

May 27, 2026
ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी बैठक में भी आई थीं नजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी बैठक में भी आई थीं नजर
ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी बैठक में भी आई थीं नजर
ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी बैठक में भी आई थीं नजर
ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी बैठक में भी आई थीं नजर