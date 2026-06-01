Annapurna Yojana: इसी हफ्ते शुरू होगा 3000 रूपये का ट्रांसफर, लक्ष्मी भंडार की लाभार्थी तुरंत करें ये काम वरना अटक जाएगा पैसा!

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले हफ्ते एक बड़ा ऐलान किया है. राज्य में ‘अन्नपूर्णा योजना’ के पहले चरण के तहत फंड ट्रांसफर की शुरुआत आगामी 3 जून से होने जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 3,000 भेजे जाएंगे. चूंकि ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के लाभार्थियों को अब सीधे इस नई अन्नपूर्णा भंडार योजना में ट्रांसफर किया जाना है, इसलिए कई महिलाओं को अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है. अक्सर खाते के बंद होने, गलत जानकारी दर्ज होने, डीबीटी (DBT) फेल होने या बैंक बदलने जैसी दिक्कतें आ जाती हैं. अगर आप भी इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पाना चाहती हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि आपका बैंक खाता चालू हो और वह आपके आधार कार्ड से लिंक हो.

आइए जानते हैं कि पैसे खाते में आने से पहले आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को कैसे ठीक या अपडेट कर सकती हैं, इसके साथ ही जो महिलाएं इसके लिए आवेदन करना चाहती है उसके लिए पात्रता क्या है और कैसे आवेदन कर सकते हैं…

क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है?

बैंक डिटेल्स अपडेट करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि फिलहाल आपका कौन सा बैंक खाता डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पेमेंट के लिए आधार से जुड़ा हुआ है. अगर वह खाता गलत है या आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो उसे बदलना जरूरी है.

स्टेटस चेक करने का तरीका

सबसे पहले एनपीसीआई (NPCI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वहां ‘Customer’ सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ‘Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE)’ का विकल्प चुनें.

इसके बाद ‘Aadhaar Mapped Status’ वाले विकल्प पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालकर ‘Check Status’ पर क्लिक करें.

आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे दर्ज करें.

अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपका कौन सा बैंक खाता आधार से लिंक है, साथ ही बैंक का नाम और डीबीटी (DBT) स्टेटस भी दिखने लगेगा.

बैंक डिटेल्स को अपडेट कैसे करें?

अगर वहां कोई गलत या पुराना बैंक खाता दिख रहा है, तो अन्नपूर्णा भंडार के पैसे सही खाते में पाने के लिए उसे तुरंत अपडेट करें. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका तरीका बेहद आसान है..

एनपीसीआई (NPCI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

‘Customer’ सेक्शन में जाकर ‘Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE)’ विकल्प को चुनें.

अब ‘Aadhaar Seeding/Deseeding’ वाले विकल्प पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर दर्ज करें और बैंक खाते को लिंक या अपडेट करने के लिए ‘Seeding’ का विकल्प चुनें.

दी गई लिस्ट में से अपने उस नए बैंक का नाम चुनें जिसमें आप पैसे पाना चाहती हैं.

इसके बाद आपको ‘सीडिंग का प्रकार’ (Seeding Type) चुनना होगा:

Fresh Seeding: इसे तब चुनें जब पहले से कोई भी बैंक खाता आधार से लिंक न हो.

Movement – Same bank with another account: अगर आप उसी बैंक का कोई दूसरा अकाउंट नंबर लिंक करना चाहती हैं.

Movement – from one bank to another bank: अगर आप अपना आधार लिंक एक बैंक से हटाकर दूसरे नए बैंक में ट्रांसफर करना चाहती हैं.

अपना नया बैंक अकाउंट नंबर डालें और उसे दोबारा लिखकर कन्फर्म करें.

घोषणा (Declaration) को स्वीकार करें, कैप्चa कोड भरें और ‘Submit’ पर क्लिक करें.

नियम और शर्तें (Terms and Conditions) ध्यान से पढ़ें और ‘Agree and Continue’ पर क्लिक करें.

आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें और ‘Confirm’ कर दें.

आवेदन फॉर्म को लेकर उठ रहे सवाल और सरकार का जवाब

इस योजना के 12 पन्नों के लंबे-चौड़े आवेदन फॉर्म को लेकर कुछ हलकों में आलोचना भी हो रही है. फॉर्म में परिवार के हर एक सदस्य की बारीक जानकारी मांगी गई है, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि इतने ज्यादा कागजी काम की वजह से कई जरूरतमंद महिलाएं योजना से वंचित रह सकती हैं. हालांकि, इन चिंताओं पर खुद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं को भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारी खुद घर-घर जाकर फॉर्म भरने में मदद करेंगे.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘घबराने की कोई बात नहीं है. हमारे अधिकारी खुद आपके दरवाजे पर आएंगे और महिलाओं को फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगे. किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ केवल और केवल असली और हकदार लाभार्थियों तक ही पहुंचे.’