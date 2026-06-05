Annamalai: बीजेपी से अलग होकर अब क्या करेंगे अन्नामलाई? बतया अपना फ्यूचर प्लान, लॉन्च किया ‘AMI’

Annamalai New Party: शुक्रवार को तमिलनाडु की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला. बीजेपी के फायरब्रैंड नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपनी आगे की रणनीति साफ कर दी है. पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में यह चर्चा गर्म थी कि अन्नामलाई बीजेपी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं और राज्य की राजनीति में कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं. अब खुद अन्नामलाई ने इन कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे, बल्कि एक ‘नए आंदोलन’ की शुरुआत करने जा रहे हैं.

पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं लोगों के बीच रहना और उनके साथ चलना चाहता था. मेरी पक्की इच्छा थी कि BJP तमिलनाडु में हर चुनाव अकेले लड़े. मैंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ स्थानीय निकाय और अन्य चुनाव अकेले लड़ने के विचार पर चर्चा भी की थी.’

इसके अलावा, ‘मेकेदातु बांध विवाद’ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब डी.के. शिवकुमार कर्नाटक में बांध बनाना चाहते थे, तो BJP सरकार ने उसे रोक दिया था यह कदम एक अहम नीतिगत मुद्दे को दर्शाता था.

यह प्रक्रिया 18 महीनों से चल रही थी

बैठकों के सिलसिले के बारे में बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ. चूँकि मैं अपनी वजह से उनके लिए कोई असहज स्थिति या मुद्दा पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की.’ एक अहम खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह बातचीत आज शुरू नहीं हुई; यह पिछले 18 महीनों से चल रही थी. मैंने सबसे पहले 4 दिसंबर, 2025 को ही पार्टी छोड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन मैं बना रहा क्योंकि मुझसे चुनाव से जुड़े काम पूरे करने के लिए कहा गया था.’

अन्नामलाई की भविष्य की योजना क्या है?

अन्नामलाई ने साफ़ कर दिया है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं. बल्कि, वह ज़मीनी स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन शुरू करने का इरादा रखते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर अपने नए आंदोलन, ‘अन्नामलाई मक्कल इयक्कम’ (AMI) की घोषणा भी की है. एक ट्वीट में अन्नामलाई ने बताया कि आंदोलन की घोषणा पर उन्हें उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्रतिक्रिया मिली है.

उन्होंने लिखा, ‘अब तक 3,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने ‘अन्नामलाई मक्कल इयक्कम’ (AMI) से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. जनता का यह भरोसा और उत्साह हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है. हमारी टीम आने वाले दिनों में हर एक वॉलंटियर से संपर्क करेगी. आपके समर्थन और सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद.’