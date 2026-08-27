Ankit Balyan Last Video: मार दे सड़क के ऊपर…अपने आखिरी रील में क्या कहते नजर आए अंकित बालियान?

Ankit Balyan Last Video: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या कर दी है. हत्या से लगभग एक घंटे पहले बुधवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे कार में बैठकर हत्या के बारे में एक गाना गाते हुए दिखे थे. पुलिस के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 7 बजे उत्तर प्रदेश के शामली में आर्यपुरी नाले के किनारे एक जिम के बाहर चार हथियारबंद हमलावरों ने बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर जिम के बाहर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही बालियान बाहर निकले और अपनी SUV के पास पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. उन्होंने कथित तौर पर गाड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खोला और उन पर गोलियां चलाईं, फिर बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर भाग गए. पुलिस के बयान के अनुसार, हमलावरों ने उन पर करीब 18 राउंड गोलियां चलाईं.

अंकित बालियान का आखिरी वीडियो?

हत्या से कुछ घंटे पहले अंकित बालियान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे एक गाने की दो लाइनें गा रहे थे और अपने फैंस से इसे शेयर करने के लिए कह रहे थे. अपने आखिरी वीडियो में अंकित बालियान गाते हैं कि ‘मर्डर मार दे सड़क के ऊपर…’. इस हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. बालियान के परिवार और समर्थकों ने दिल्ली-मुजफ्फरनगर रोड पर वर्मा मार्केट तिराहे के पास जाम लगा दिया, जो उस जगह से लगभग 50 मीटर दूर था जहां उन्हें कथित तौर पर गोली मारी गई थी. विरोध प्रदर्शन के कारण भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, जबकि प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की.







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कौन थेअंकित बालियान?

बंटीखेड़ा गांव के रहने वाले बालियान हरियाणवी गानों से मशहूर हुए थे, जिनमें से कई में गन कल्चर (बंदूक संस्कृति) को दिखाया गया था. इंस्टाग्राम पर उनके 440k से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि YouTube पर उनके 3.67 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. 2023 में शामली में बिना इजाजत रोड शो करने के आरोप में बालियान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.

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