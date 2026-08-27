अंकित बालियान की हत्या के बाद ताजा हो गया सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, एक ही अंदाज में दोनों को मारी गई गोली

Ankit Baliyan Death Case: उत्तर प्रदेश (UP News) के शामली में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसी एक घटना सामने आई है. मशहूर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान (32) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि बुधवार शाम जब वह जिम से निकल रहे थे तो हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और करीब 18 राउंड गोलियां चलाईं. उनके सिर और पेट में पांच गोलियां लगीं.

इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जिम के बाहर 2 बाइक पर 4 संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं. इस बीच, हरियाणा के गोगी ग्रुप ने हत्या की जिम्मेदारी ली है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट

इस गैंग से जुड़े सोनीपत के रहने वाले भोलू शाहपुरिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें लिखा गया है कि मैं, भोलू शाहपुरिया (सोनीपत), शामली में अंकित बालियान की हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं. वह हमारे दुश्मनों का साथ देता था. उसने हमारे भाई गोगी से जुड़ी घटना पर एक गाना बनाया था. उसे उसके किए की सजा मिल गई है. जो कोई भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा, उसका भी यही हश्र होगा. यह तो बस शुरुआत है.

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पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे अंकित बालियान

अंकित बालियान अपने गाने ‘भारी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ से मशहूर हुए थे. 2023 में वह शामली में एक रोड शो को लेकर विवादों में घिर गए थे. घटना के समय वह शामली में जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे.

सिद्धू मूसेवाला की ऐसे ही हुई थी हत्या

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी.

कैसे की गई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या?

29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का अंदाज भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसा ही था. 22 मई 2022 की शाम करीब साढ़े 5 बजे मूसेवाला अपने चचेरे भाई और पड़ोसी के साथ वाहन से कहीं जा रहे थे. तभी अचानक जवाहरके गांव के पास 2 वाहनों में आए हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस हमले में मूसेवाला की मौत हो गई थी. शामली में अंकित बालियान की हत्या का तरीका भी कई मायनों में उसी घटना से मिलता-जुलता नजर आ रहा है. दोनों मामलों में वाहन से जाते समय घेरकर कई राउंड फायरिंग की गई. इसी वजह से अंकित की हत्या के बाद मूसेवाला हत्याकांड की चर्चा होने लगी है.

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