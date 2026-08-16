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Anisur Rahman Death: कौन थे अनीसुर रहमान? जिनकी कार पर घर से 200 मीटर दूर किया गया हमला, बाप-बेटे की हुई मौत

Anisur Rahman Death: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान की हत्या कर दी गई है. उनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर उनकी कार पर हमला किया गया. जिसमें बाप-बेटे की मौत हो गई है.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 10:02:06 AM IST

कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान की हत्या
कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान की हत्या


Anisur Rahman Death: पश्चिम बंगाल में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान की हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि बंदूक और धारदार हथियारों से हमला किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, इस हमले में उनके बेटे अबू सुफियान की भी मौत हो गई है. अनीसुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, नदिया जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और नकाशीपाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि जब वे घर लौट रहे थे तभी बदमाशों ने उनकी कार को रोका और बंदूक और धारदार हथियारों से उन पर हमला किया.

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कौन थे अनीसुर रहमान?

अनीसुर रहमान नकाशीपाड़ा इलाके के एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे और लंबे समय से पार्टी के लिए कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. इस हमले से इलाके में काफी तनाव फैल गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद नकाशीपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने हत्या के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि हमले के पीछे कौन था, हत्या का मकसद क्या था और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है. कांग्रेस नेता का शव अभी नकाशीपाड़ा के एक अस्पताल में रखा गया है.

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चश्मदीद ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर चश्मदीद का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पिता और पुत्र घर लौट रहे थे, तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि यह घटना उनके घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हुआ. मृतक की भाभी ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे और हर किसी का साथ देते थे. उनके दुश्मनों ने जलन की वजह से उनकी हत्या कर दी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने की निंदा

पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और रविवार को पूरे राज्य में काला दिवस मनाने का आह्वान किया है. उन्होंने इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नदिया के कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान और उनके बेटे अबू सुफियान की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई. हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राज्य में अल्पसंख्यकों और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिशों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगी.

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