Home > देश > Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा

Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा

Aniruddhacharya: वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वहीँ पिछले कुछ दिनों से वो मीडिया की सुर्खियों में हैं क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी कर डाली थी।

Published By: Heena Khan
Published: August 16, 2025 09:40:35 IST

Aniruddhacharya news
Aniruddhacharya news

Aniruddhacharya: वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वहीँ पिछले कुछ दिनों से वो मीडिया की सुर्खियों में हैं क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी कर डाली थी। वहीँ अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान के बाद देश भर में कई जगहों पर महिला संगठनों ने उनका विरोध किया था। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चाओं का विषय बन गया है। तो आइए जान लेते हैं इस बार महाराज ने क्या कहा?

पेश करने लगे सफाई 

अब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी सफाई पेश की है। मीडिया से  बातचीत करते हुए  अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस मुद्दे से जुड़े सवालों के जवाब दिए। जब पत्रकार  ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से पूछा कि आप सिर्फ़ लड़कियों के चरित्र पर ही उंगली क्यों उठा रहे हैं? इस पर अनिरुद्धाचार्य ने अपना वीडियो चलाते हुए दो टूक कहा कि मैंने ये बात लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कही थी। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं।

Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून

जानिए क्या बोले अनिरुद्धाचार्य

अनिरुद्धाचार्य ने अपने वीडियो में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रहे। 10 लड़कों के साथ लिव-इन में, जो 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह चुकी हो, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे रहेगी। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात लड़के और लड़की दोनों के लिए कही थी, लेकिन मीडिया वालों ने सिर्फ़ लड़कियों पर दिए गए बयान को चलाया।

Tags: aniruddhacharyaAniruddhacharya MaharajAniruddhacharya news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025

लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

August 15, 2025

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025
Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा
Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा
Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा
Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?