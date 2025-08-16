Aniruddhacharya: ‘जो 10 के साथ रहीं वो लड़कियां…’, एक बार फिर फिसली अनिरुद्धाचार्य की जुबान, जान हर भारतीय नारी का चढ़ जाएगा पारा

Aniruddhacharya: वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वहीँ पिछले कुछ दिनों से वो मीडिया की सुर्खियों में हैं क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी कर डाली थी। वहीँ अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान के बाद देश भर में कई जगहों पर महिला संगठनों ने उनका विरोध किया था। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चाओं का विषय बन गया है। तो आइए जान लेते हैं इस बार महाराज ने क्या कहा?

पेश करने लगे सफाई

अब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी सफाई पेश की है। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस मुद्दे से जुड़े सवालों के जवाब दिए। जब पत्रकार ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से पूछा कि आप सिर्फ़ लड़कियों के चरित्र पर ही उंगली क्यों उठा रहे हैं? इस पर अनिरुद्धाचार्य ने अपना वीडियो चलाते हुए दो टूक कहा कि मैंने ये बात लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कही थी। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं।

जानिए क्या बोले अनिरुद्धाचार्य

अनिरुद्धाचार्य ने अपने वीडियो में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रहे। 10 लड़कों के साथ लिव-इन में, जो 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह चुकी हो, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे रहेगी। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात लड़के और लड़की दोनों के लिए कही थी, लेकिन मीडिया वालों ने सिर्फ़ लड़कियों पर दिए गए बयान को चलाया।