Anil vij: कांग्रेस ने RSS को बताया ‘विधुरों की सेना’, पलटवार में अनिल विज ने पूरे गांधी परिवार को नाप दिया!

Anil vij: उन्होंने आगे कहा कि वह कब से गांधी बन गए, महात्मा गांधी का नाम चुराने और उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद को गैंडी से गांधी बना लिया। राहुल गांधी कोई नहीं हैं। वह राहुल गैंडी हैं, अगर आप फिरोज गैंडी का नाम भी गूगल करेंगे, तो भी उन्होंने गांधी की लोकप्रियता चुराने के लिए गांधी का नाम चुराया है।

Published: August 30, 2025 19:40:20 IST

Anil vij(अनिल विज, फाइल फोटो)

Haryana Politics: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने परिवार में तीन बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस को ‘विधुरों की सेना’ करार दिया। राय ने सवाल उठाया कि जब आरएसएस के सदस्य अविवाहित हैं, तो वे पारिवारिक मामलों में सलाह कैसे दे सकते हैं।

जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। आरएसएस देश के नागरिकों के चरित्र निर्माण का काम करता है। आरएसएस की 48 शाखाएँ हैं जो अलग-अलग तरीकों से समाज सेवा का काम करती हैं।

 देश की संस्कृति को कांग्रेस ने रौंदने का काम किया HARYANA NEWS

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आरएसएस देश की सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए काम करता है और देश की संस्कृति को नष्ट करने की राजनीति करने वाले दलों और राजनेताओं का परेशान होना स्वाभाविक है। क्योंकि वे देश को तोड़ना चाहते हैं और आरएसएस देश को बचाना चाहता है, पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने देश की संस्कृति को कुचलने का काम किया है, देश की मान्यताओं को कुचलने का काम किया है। राम मंदिर भी तभी बना जब केंद्र में भाजपा सरकार आई जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। कश्मीर से धारा 370 भी तभी समाप्त हुई जब केंद्र में भाजपा सरकार आई।

‘पीएम मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया’

विजय ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपने अनुच्छेद 370 क्यों नहीं हटवाया, आपके पास दो-तिहाई बहुमत था, लेकिन कांग्रेसी चाहते हैं कि देश में हिंसा हो और श्रद्धांजलि समारोह हों। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया, कहीं कुछ हुआ तो श्रद्धांजलि दे दी, बस इतना ही काफी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, ऐसा सिर्फ़ संघ के लोग ही कर सकते हैं, कांग्रेस के दर्द का कोई इलाज नहीं है, लेकिन देश उन्हें हर कदम पर सबक सिखाता आया है और सीखता रहेगा।

‘राहुल गांधी नहीं चाहिए, गैंडी होना चाहिए’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनकी वोट चोरी का पर्दाफाश हो गया है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हमला बोलते हुए कहा कि इस देश में राहुल गांधी कौन है उन्हें नहीं मालूम क्योंकि जितना उन्होंने इतिहास पढ़ा है उसके अनुसार, वो (राहुल) फिरोज गैंडी का पोता है तो राहुल गांधी की जगह गैंडी होना चाहिए इंदिरा गांधी नहीं इंदिरा गैंडी होना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि जो इनकी जातिगत श्रृंखला है वहां किताबों में गैंडी लिखा हुआ है। 

राजनीति में चमकने के लिए उन्होंने जाति चुराई

उन्होंने आगे कहा कि वह कब से गांधी बन गए, महात्मा गांधी का नाम चुराने और उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद को गैंडी से गांधी बना लिया। राहुल गांधी कोई नहीं हैं। वह राहुल गैंडी हैं, अगर आप फिरोज गैंडी का नाम भी गूगल करेंगे, तो भी उन्होंने गांधी की लोकप्रियता चुराने के लिए गांधी का नाम चुराया है। हैरानी की बात है कि जाति चोरों का मुद्दा उठाया जा रहा है और वोट चोरों का मुद्दा उठाया जा रहा है। जिन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति की चोरी की और गैंडी से गांधी बन गए, वे आज वोट चोर चिल्ला रहे हैं।

