Home > क्राइम > 20 साल की शादी में नहीं भरा मन, 2 साल से चला रही थी चक्कर; प्रेमी की खातिर कर बैठी ऐसा कांड… फिर ससुर ने जो किया!

20 साल की शादी में नहीं भरा मन, 2 साल से चला रही थी चक्कर; प्रेमी की खातिर कर बैठी ऐसा कांड… फिर ससुर ने जो किया!

पति की हत्या की आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पीड़ित को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया, लोहे की छड़ी और एक चक्की के पत्थर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. मोटरसाइकिल से मदनपल्ले-तिरुपति राजमार्ग तक पहुंचाया ताकि यह एक हिट-एंड-रन दुर्घटना लगे.

By: Kajal Jain | Published: August 13, 2026 6:23:47 PM IST

20 साल की शादी में नहीं भरा मन, 2 साल से चला रही थी चक्कर; प्रेमी की खातिर कर बैठी ऐसा कांड... फिर ससुर ने जो किया!
20 साल की शादी में नहीं भरा मन, 2 साल से चला रही थी चक्कर; प्रेमी की खातिर कर बैठी ऐसा कांड... फिर ससुर ने जो किया!


आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले से एक सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी के 20 साल पुराने रिश्ते को एक अवैध संबंध की आग ने किस तरह राख कर दिया, इसकी एक खौफनाक दास्तान पुलिस के खुलासे के बाद सामने आई है. शुरुआती दौर में मदनपल्ले-तिरुपति नेशनल हाईवे पर मिला एक व्यक्ति का शव केवल सड़क दुर्घटना का मामला लग रहा था, लेकिन जब पुलिस की सुई ने घूमना शुरू किया तो जो सच बाहर आया उसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए. दो साल से चल रहे अवैध रिश्ते में रोड़ा बन रहे अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी खूनी साजिश रच डाली. नींद की गोलियों से लेकर हाईवे पर लाश फेंकने तक की इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है.

अवैध रिश्ते की राह का कांटा बना पति

पुलिस जांच में सामने आया कि पिलरु के डिश कॉलोनी की रहने वाली 41 साल की मंगिनेनी उमा देवी की शादी करीब 20 साल पहले मंगिनेनी वेंकट सुब्रह्मण्यम के साथ हुई थी. पिछले दो सालों से उमा देवी का तिरुपति जिले के चंद्रगिरी मंडल के रहने वाले 32 साल के चरला सुब्रह्मण्यम के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था. मृत पति वेंकट सुब्रह्मण्यम इस रिश्ते के बीच में एक बड़ी दीवार और बाधा बन रहा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी जोड़े ने मिलकर एक खौफनाक कत्ल का प्लान तैयार किया. 7 अगस्त की रात को इस साजिश को अंजाम देने के लिए उमा देवी ने अपने पति के खाने में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दीं, जो उसके प्रेमी सुब्रह्मण्यम ने ही उपलब्ध कराई थीं. रात करीब साढ़े ग्यारह बजे जब वेंकट सुब्रह्मण्यम गहरी नींद में अचेत हो गया, तो प्रेमी चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ और दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड और सिल-बट्टे से ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

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सड़क हादसे का रचा ड्रामा, फिर ठिकाने लगाई लाश

पति की हत्या करने के बाद भी इन शातिर और बेखौफ आरोपियों का दिल नहीं पसीजा. खून के निशानों को मिटाने के लिए उन्होंने घर के फर्श को अच्छी तरह से साफ किया. इसके बाद, साक्ष्यों को छिपाने और पुलिस को पूरी तरह गुमराह करने के लिए उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का खतरनाक खेल खेला. 8 अगस्त की सुबह करीब ढाई बजे दोनों ने मिलकर मृत पति के शव को एक होंडा एक्टिवा (मोटरसाइकिल) पर लादा और मदनपल्ले-तिरुपति नेशनल हाईवे के किनारे ले जाकर फेंक दिया, ताकि यह पूरा मामला एक हिट-एंड-रन यानी भयानक सड़क दुर्घटना लगे. अपनी चालाकी को छिपाने के लिए उन्होंने खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार एक पास के तालाब में फेंक दिए.

पिता के शक ने बेनकाब किया पत्नी और प्रेमी का झूठ

शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि यह किसी तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुई सड़क दुर्घटना है. लेकिन मृतका के पिता, मंगिनेनी कृष्णैया का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था. उन्हें अपने बेटे की मौत के पीछे किसी गहरी साजिश का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पिलरु अर्बन पुलिस थाने में औपचारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराई. पिता के इस शक और पुलिस की तकनीकी सर्विलांस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को पलक झपकते ही सुलझा लिया. पुलिस ने कड़ाई से जब जांच की तो दुर्घटना का यह नकाब उतर गया और हत्या का खौफनाक सच सामने आ गया. 11 अगस्त को पुलिस ने पत्नी उमा देवी और उसके प्रेमी चरला सुब्रह्मण्यम को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है.

ये भी पढ़ें:- इस गैंग का नाम सुनकर, थर-थर कांपते थे कैब ड्राइवर; किराए पर टैक्सी बुक करके… नेपाल तक फैला था अपराध का काला धंधा!

Tags: andhra prdesh crime newscrime newsExtra-Marital AffairHusband Wife dispute
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