Gas Leak Incident: ONGC के तेल कुंए में गैस लीक होने से उठने लगी आग की लपटें, आनन-फानन में मौके पर पहुंचे अधिकारी; लोगों को दी ये सलाह

Andhra Pradesh Gas Leak Incident: आंध्र प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां ONGC के तेल कुंए में गैस लीक होने से चारों तरफ आग की लपटें फैल गई. इसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे.

By: Sohail Rahman | Published: January 5, 2026 8:52:26 PM IST

Andhra Pradesh Gas Leak Incident
Andhra Pradesh Gas Leak Incident


Andhra Pradesh Gas Leak Incident: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के एक गांव में ONGC के एक चालू तेल कुएं से बड़े गैस लीक होने से चारों तरफ दहशत फैल गई. यह तेल कुआं कोनासीमा के राजोल इलाके के इरुसुमंडा गांव में है. यह घटना तब हुई जब कुएं में कुछ समय के लिए प्रोडक्शन बंद होने के बाद एक वर्कओवर रिग का इस्तेमाल करके मरम्मत का काम चल रहा था. मरम्मत के दौरान एक जोरदार धमाके से कच्चे तेल के साथ मिली हुई भारी मात्रा में गैस निकली, जो हवा में बहुत ऊपर तक चली गई.

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि लीक हुई गैस में जल्द ही आग लग गई, जिससे मौके पर आग की लपटें उठने लगीं, जिससे गांव वाले और अधिकारी दोनों घबरा गए. अधिकारियों ने बताया कि गैस और धुएं के घने बादल इरुसुमंडा और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की तरह फैल गए.

अधिकारियों ने की ये घोषणा (Officials made this announcement)

सुरक्षा के तौर पर अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से घोषणाएं करके पास के तीन गांवों के निवासियों को बिजली का इस्तेमाल न करने, उपकरण चालू न करने या चूल्हा न जलाने का निर्देश दिया ताकि आगे आग लगने से रोका जा सके. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि पंचायत अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने गांव वालों से तुरंत जगह खाली करने का आग्रह किया. इसके जवाब में कई निवासी अपने घरों से भाग गए और अपने मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर ले गए क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी.

मौके पर पहुंचे ONGC के कर्मचारी (ONGC employees arrived at the scene)

ONGC के कर्मचारी लीक को कंट्रोल करने और आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने तब से इलाके को घेर लिया है और हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं, जबकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी कदम उठाए जा रहे हैं. जिले के वरिष्ठ अधिकारी और ONGC के अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. ONGC की पूर्वी गोदावरी ज़िले और आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन में मज़बूत मौजूदगी है.

ONGC राज्य में अपने राजामुंदरी ऑनशोर एसेट और ईस्टर्न ऑफशोर एसेट के ज़रिए काम करता है, जो बंगाल की खाड़ी में कई ऑफशोर रिग और पूर्वी गोदावरी में ऑनशोर फील्ड से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और संबंधित हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन करता है. ऑफशोर प्लेटफॉर्म से हाइड्रोकार्बन को एक खास सबसी और ऑनशोर पाइपलाइन नेटवर्क के ज़रिए पुडुचेरी के यनम ज़िले और आंध्र प्रदेश के मल्लावरम में ONGC की ऑनशोर प्रोसेसिंग सुविधाओं तक पहुंचाया जाता है, जिसमें फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तातिपाका जैसे इलाकों में भी फैला हुआ है.

प्रोसेसिंग के बाद गैस को नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में सप्लाई किया जाता है, जबकि कच्चे तेल को आगे की हैंडलिंग और रिफाइनिंग के लिए दूसरी जगहों पर भेजा जाता है.

