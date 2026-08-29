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Andhra Pradesh News: बच्चा रोते-रोते ‘अम्मा.. नाना’ पुकारता रहा, उफनानी नदी में मासूम के सामने ही कूद गए माता-पिता

Andhra Pradesh News: माता-पिता कर्ज और आर्थिक बोझ से परेशान थे. इसके चलते उन्होंने नदी में मौत की छलांग लगा दी.

By: JP Yadav | Published: August 29, 2026 12:31:29 PM IST

Andhra Pradesh News: बच्चा रोते-रोते 'अम्मा.. नाना' पुकारता रहा, उफनानी नदी में मासूम के सामने ही कूद गए माता-पिता
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Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के  पश्चिमी गोदावरी जिले के चिंचिनाडा वशिष्ठ पुल से  एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पति-पत्नी अपने तीन साल के मासूम को रात के अंधेरे में स्कूटर पर अकेला छोड़कर नदी में कूद गए. बच्चे को अंधेरे और ठंड में पुल पर अकेले रोता देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के मुताबिक,  ये कपल गुरुवार (27 अगस्त, 2026) की रात को करीब 10 बजे अपने छोटे बच्चे के साथ स्कूटर से पुल पर पहुंचा.  इसके बाद उफानती नदी में कूदने से पहले उन्होंने बच्चे को स्कूटर पर ही छोड़ दिया. पति-पत्नी की पहचान 29 साल के डोडा साई और उनकी 28 साल की पत्नी शिरीषा के तौर पर हुई है. कपल तनुकु मंडल के वेलपुरु गांव के रहने वाले थे. 

नदी के कूदे पैरेंट्स, रोता रहा बच्चा

 बताया जा रहा है कि पैरेंट्स नदी किनारे पहुंचे. कुछ देर तक रुकने के बाद पश्चिमी गोदावरी जिले के चिंचिनाडा वशिष्ठ पुल से कूद गए. वहीं,बच्चा स्कूटर पर रोता रहा. बताया जा रहा है कि  माता-पिता बच्चे के सामने ही नदी में कुदे. गुरुवार देर रात हुई इस  दिल दहला देने वाली घटना के बाद 3 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है.  

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कर्ज के चलते उठाया खौफनाक कदम

जांच की कड़ी में पुलिस को पता जानकारी मिली कि बच्चे का पिता डोडा साई ड्राइवर था. वह पिछले कई सालों से बतौर ड्राइवर काम करके घर-परिवार का गुजारा कर रहा था. कुछ साल पहले ही वह आंध्र प्रदेश लौट आया. इससे पहले वह खाड़ी देशों में भी काम कर चुका था.  मौत के पीछे आर्थिक तंगी के साथ ही और पारिवारिक समस्याओं की संभावना जताई जा रही है. 
 
बताया जा रहा है कि नदी किनारे बच्चा स्कूटर पर बैठा-बैठा रोता हुआ ‘अम्मा… नाना’ पुकार रहा था, जबकि उसके सामने ही माता-पिता ने नदी में छलांग लगा दी. वहीं, सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को स्कूटर को अपने साथ ले गई. बाद में बच्चे को परिवार वालों को सौंप दिया गया. नदी में कूदे कपल की तलाश के लिए तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया. दोनों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है, तलाशी अभियान जारी है. 

Tags: crime news
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